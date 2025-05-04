AI能否奪「人性獎」 Sparknify國際影展將揭曉

記者會現場。（記者龔玥／攝影）

人工智慧 （AI ）是否能夠贏得一座象徵人類情感與創造力的電影獎項？這項問題將在即將登場的Sparknify「人類對AI」科技博覽暨國際影展中，迎來前所未有的正面挑戰。這場活動將於5月17日上午11時至下午7時，在位於桑尼維爾舉行，向公眾免費開放。

此次活動最受矚目的焦點是「Sparknify人性獎」（Sparknify Humanity Award），這是一項獎勵最能深刻展現「人性本質」的短片殊榮。不論是由人類創作者以傳統方式拍攝，或是完全由AI系統生成，皆有資格角逐。

主辦方Sparknify表示，這個獎項不僅反映科技與創作力之間的激烈交鋒，更以大膽方式追問：在AI席捲全球創作流程的今日，我們如何定義「人性」？此獎項的設立不僅鼓勵人類創作者繼續挖掘人類獨有的敘事經驗，也同時提升AI作品作為創意工具的潛能與美學價值。

「我們向所有創作者致敬，無論是致力呈現原始人類經驗的導演，還是正試圖超越圖靈測試的AI藝術家。」若今年奪得人性獎的作品是由AI創作，將象徵一個如同卡斯帕羅夫敗給IBM深藍電腦般的歷史轉捩點—一個人類優勢正式被機器取代的時刻。

記者會連線智利導演Sebastian Arriagada。（記者龔玥／攝影）

此次影展共徵選出14部來自世界各地的短片入圍，包括法國Roméo Lefèvre的「寂靜」（Silentium）、義大利 導演Gianluca Zonta作品為「水族館」（The Aquarium）、台灣導演Johnny Su的「夥伴」（Partner）等。評審團成員來自國際知名學術機構、電影界、表演藝術與數位科技領域，兼具創作與技術專業背景，將以多元視角審視每部作品。

除觀賞影片外，活動還設有AI與人類對決的「創作猜猜看」觀眾互動時間，觀眾將觀賞所有入圍短片並猜測其創作者身分；現場另有新創科技展覽，展示次世代機器人、AI藝術品與手工藝作品，以及融合藝術、代碼與表演的現場演出。

活動海報。（記者龔玥／攝影）

活動開始前，主辦單位已於5月1日舉辦媒體記者會，介紹今年的亮點與創新項目。並公開由DeepBrain AI與vidBoard.ai合作開發的超擬真AI虛擬發言人，展示具備人類語氣、表情與聲音的AI數位角色。

記者會中，智利導演Sebastian Arriagada也透過即時視訊，分享作品「吐舌的猴子」（The Monkey With Its Tongue Out）的創作理念與旅程，令人期待他能否成為今年得主。此外，主辦單位亦特別為媒體準備了結合人類與AI元素的主題飲料與點心。

Sparknify表示，這場科技與人文交會的盛會，不僅是一場影展，更是一次關於創造力本質的全球性對話。