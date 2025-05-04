我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

AI能否奪「人性獎」 Sparknify國際影展將揭曉

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
記者會現場。（記者龔玥／攝影）
記者會現場。（記者龔玥／攝影）

人工智慧AI）是否能夠贏得一座象徵人類情感與創造力的電影獎項？這項問題將在即將登場的Sparknify「人類對AI」科技博覽暨國際影展中，迎來前所未有的正面挑戰。這場活動將於5月17日上午11時至下午7時，在位於桑尼維爾舉行，向公眾免費開放。

此次活動最受矚目的焦點是「Sparknify人性獎」（Sparknify Humanity Award），這是一項獎勵最能深刻展現「人性本質」的短片殊榮。不論是由人類創作者以傳統方式拍攝，或是完全由AI系統生成，皆有資格角逐。

主辦方Sparknify表示，這個獎項不僅反映科技與創作力之間的激烈交鋒，更以大膽方式追問：在AI席捲全球創作流程的今日，我們如何定義「人性」？此獎項的設立不僅鼓勵人類創作者繼續挖掘人類獨有的敘事經驗，也同時提升AI作品作為創意工具的潛能與美學價值。

「我們向所有創作者致敬，無論是致力呈現原始人類經驗的導演，還是正試圖超越圖靈測試的AI藝術家。」若今年奪得人性獎的作品是由AI創作，將象徵一個如同卡斯帕羅夫敗給IBM深藍電腦般的歷史轉捩點—一個人類優勢正式被機器取代的時刻。

記者會連線智利導演Sebastian Arriagada。（記者龔玥／攝影）
記者會連線智利導演Sebastian Arriagada。（記者龔玥／攝影）

此次影展共徵選出14部來自世界各地的短片入圍，包括法國Roméo Lefèvre的「寂靜」（Silentium）、義大利導演Gianluca Zonta作品為「水族館」（The Aquarium）、台灣導演Johnny Su的「夥伴」（Partner）等。評審團成員來自國際知名學術機構、電影界、表演藝術與數位科技領域，兼具創作與技術專業背景，將以多元視角審視每部作品。

除觀賞影片外，活動還設有AI與人類對決的「創作猜猜看」觀眾互動時間，觀眾將觀賞所有入圍短片並猜測其創作者身分；現場另有新創科技展覽，展示次世代機器人、AI藝術品與手工藝作品，以及融合藝術、代碼與表演的現場演出。

活動海報。（記者龔玥／攝影）
活動海報。（記者龔玥／攝影）

活動開始前，主辦單位已於5月1日舉辦媒體記者會，介紹今年的亮點與創新項目。並公開由DeepBrain AI與vidBoard.ai合作開發的超擬真AI虛擬發言人，展示具備人類語氣、表情與聲音的AI數位角色。

記者會中，智利導演Sebastian Arriagada也透過即時視訊，分享作品「吐舌的猴子」（The Monkey With Its Tongue Out）的創作理念與旅程，令人期待他能否成為今年得主。此外，主辦單位亦特別為媒體準備了結合人類與AI元素的主題飲料與點心。

Sparknify表示，這場科技與人文交會的盛會，不僅是一場影展，更是一次關於創造力本質的全球性對話。

AI 義大利 人工智慧

上一則

NBA季後賽戰況激烈 勇士球迷疑現階級衝突

下一則

庫比蒂諾增建教師住房 靠近學校減少通勤苦

延伸閱讀

中國「黃河浪」名導驚傳驟逝 享壽82歲

中國「黃河浪」名導驚傳驟逝 享壽82歲
賈靜雯被「周楚除三害」導演逼瘋：讓我演啞巴

賈靜雯被「周楚除三害」導演逼瘋：讓我演啞巴
楊圓圓3部短片高線公園展出 聚焦華埠記憶與華人身分

楊圓圓3部短片高線公園展出 聚焦華埠記憶與華人身分
郭曉慶談「囍宴」翻拍 李安喊話：自由去闖吧

郭曉慶談「囍宴」翻拍 李安喊話：自由去闖吧
舊金山聯合廣場梅西百貨入口旁 虹膜掃描球體引人注目

舊金山聯合廣場梅西百貨入口旁 虹膜掃描球體引人注目

熱門新聞

Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

2025-04-28 02:00
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

2025-04-28 14:42
UCSF兒童醫院一名被發現昏迷的醫師被指控偷藥，記錄顯示一連串的涉嫌偷竊行為。（取自Google Maps）

UCSF醫院麻醉師曝偷藥昏迷 距離操刀2歲童手術僅兩小時

2025-04-26 17:25
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決