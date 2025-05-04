優勝美地警示遊客：一旦下水 會像在冰浴缸裡游泳

此景雖然優美寧靜，但落水會「像在冰浴缸裡游泳」。(谷歌地圖)

氣溫漸暖山頂積雪消融，優勝美地 國家公園官員慎重提示遊客，在踏入溪流湖泊之前三思而行，落水會「像在冰浴缸裡游泳」（Like swimming in an ice bath）。

舊金山 紀事報報導，公園官員在Facebook寫著：「隨著水位上升，危險程度也上升。」優勝美地的搜救隊每年要處理15至20起與水有關的重大事故，大多數事故涉及遊客在穿越溪流、攀爬岩石或在水邊徒步旅行時滑倒，這些遊客原本並不是要到溪流湖泊中戲水。

與貼文一起分享的一段影片展示在公園冰冷的水中進行的模擬救援。影片中，扮演水上事故受害者的公園管理員德格爾（Jason Deger）描述了這次經歷：「當他們把我從水裡拉出來時，我已經筋疲力盡、疲憊不堪、渾身冰冷、顫抖不已。」

公園發布的提示中，提醒遊客幾個重點。首先，即使某天氣溫很暖，但水溫目前必然是接近冰點，掉進水裡會使身體出現休克狀況。經常發生落水事故的地點，公園設立了「No Swimming」（不准游泳）的警告標誌，請遊客務必遵守告示。

如果要在允許游泳的地方下水游泳，也絕對不要獨自一人游泳，必須至少帶一位同伴。如果不慎掉進急流中，減少傷害的辦法是仰天漂浮，把腳朝向下游的方向，保持心情鎮定，避免倉皇失措。