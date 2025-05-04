慈濟基金會西北分會 5/11慶佛誕、母親節、全球慈濟日

慈濟基金會西北分會將於5月11日在慈濟位於聖荷西的園區舉行佛誕節、母親節暨全球慈濟日三合一慶祝活動。（主辦單位提供）

慈濟 基金會西北分會5月11日在慈濟聖荷西園區舉行佛誕節、母親節暨全球慈濟日三合一慶祝活動。慈濟表示，活動是為了表達對佛陀、父母以及一切眾生的感恩之情，同時也慶祝慈濟基金會成立59周年，透過莊嚴的浴佛儀式，超越宗教與種族的界限，希望傳遞善念，廣結善緣，共創更美好世界。

此活動也將以清淨心為近日緬甸 強震傷亡與各地受災民眾祈願平安，齊心祈福，以慈悲與祝禱，傳遞希望與溫暖。

英語場將於上午10時開始（上午9時45分報到）、中文場則於上午11時15分開始（上午11時報到），並於11時至11時45分舉行親子 體驗，透過奉茶、親子花道等孝親感恩活動，帶動人人表現孝心，感念雙親養育之恩，子女透過為父母奉茶、花道體驗雙親生養的辛勞，表現內心對尊長的一分恭敬，在彼此互動中，子女與父母交流情感，體會親情可貴。

名額有限，請參與者選擇一項參加，內容包含親子花道，親子奉茶，親子護大地。另有緬甸賑災募款，蔬食愛心園遊會則於12時開始，美味蔬食邀請大家一起以行動愛地球、護慈善，守護健康茹素、守護慈悲心，減緩地球暖化。

時間：5月11日

地點：慈濟基金會西北分會（地址：2355 Oakland Rd., San Jose, CA 95131）

網址：https://forms.gle/kycpeEtNRyJbTsto7。