我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

慈濟基金會西北分會 5/11慶佛誕、母親節、全球慈濟日

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
慈濟基金會西北分會將於5月11日在慈濟位於聖荷西的園區舉行佛誕節、母親節暨全球慈濟日三合一慶祝活動。（主辦單位提供）
慈濟基金會西北分會將於5月11日在慈濟位於聖荷西的園區舉行佛誕節、母親節暨全球慈濟日三合一慶祝活動。（主辦單位提供）

慈濟基金會西北分會5月11日在慈濟聖荷西園區舉行佛誕節、母親節暨全球慈濟日三合一慶祝活動。慈濟表示，活動是為了表達對佛陀、父母以及一切眾生的感恩之情，同時也慶祝慈濟基金會成立59周年，透過莊嚴的浴佛儀式，超越宗教與種族的界限，希望傳遞善念，廣結善緣，共創更美好世界。

此活動也將以清淨心為近日緬甸強震傷亡與各地受災民眾祈願平安，齊心祈福，以慈悲與祝禱，傳遞希望與溫暖。

英語場將於上午10時開始（上午9時45分報到）、中文場則於上午11時15分開始（上午11時報到），並於11時至11時45分舉行親子體驗，透過奉茶、親子花道等孝親感恩活動，帶動人人表現孝心，感念雙親養育之恩，子女透過為父母奉茶、花道體驗雙親生養的辛勞，表現內心對尊長的一分恭敬，在彼此互動中，子女與父母交流情感，體會親情可貴。

名額有限，請參與者選擇一項參加，內容包含親子花道，親子奉茶，親子護大地。另有緬甸賑災募款，蔬食愛心園遊會則於12時開始，美味蔬食邀請大家一起以行動愛地球、護慈善，守護健康茹素、守護慈悲心，減緩地球暖化。

時間：5月11日

地點：慈濟基金會西北分會（地址：2355 Oakland Rd., San Jose, CA 95131）

網址：https://forms.gle/kycpeEtNRyJbTsto7。

慈濟 親子 緬甸

上一則

北加州台灣工商會第38屆新會長選舉 陳思如當選

下一則

法廊快報╱加州刺青須滿18歲 違者觸法

延伸閱讀

世報母親節感恩宴 表彰八位好媽媽 母愛光輝耀千秋

世報母親節感恩宴 表彰八位好媽媽 母愛光輝耀千秋
慈濟芝加哥服務中心 南華埠啟用

慈濟芝加哥服務中心 南華埠啟用
「給媽媽做一道菜」母親節繪畫比賽優勝作品揭曉

「給媽媽做一道菜」母親節繪畫比賽優勝作品揭曉
老成都推出「低價母親節套餐」超值實惠美味兼具

老成都推出「低價母親節套餐」超值實惠美味兼具
快看世界／母親節將至 全美各州熱門禮物揭曉

快看世界／母親節將至 全美各州熱門禮物揭曉

熱門新聞

Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

2025-04-28 02:00
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

2025-04-28 14:42
UCSF兒童醫院一名被發現昏迷的醫師被指控偷藥，記錄顯示一連串的涉嫌偷竊行為。（取自Google Maps）

UCSF醫院麻醉師曝偷藥昏迷 距離操刀2歲童手術僅兩小時

2025-04-26 17:25
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決