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袁廣鳴美洲首展 「日常戰爭」呈現台灣時代精神

舊金山訊
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「日常演習」以鳥瞰視角拍攝臺灣每年防空演習期間空無一人的超現實景象，提醒人們警惕戰爭的威脅。（袁廣鳴創作，AAM提供）
「日常演習」以鳥瞰視角拍攝臺灣每年防空演習期間空無一人的超現實景象，提醒人們警惕戰爭的威脅。（袁廣鳴創作，AAM提供）

洛杉磯臺灣書院與美國舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）合辦「袁廣鳴：日常戰爭（Everyday War）」展覽，在舊金山展出藝術家袁廣鳴多媒體裝置、錄像及繪畫等共九件作品，透過詩意的視覺語彙，呈現台灣軍事演習、公民運動等關鍵時刻的時代精神。展期至7月7日止。

本展為袁廣鳴首度美洲舉辦個展，創作主題由個人生活經驗出發，延伸至全球化脈絡下的緊張關係。其錄像新作「日常戰爭」透過客廳場域的布局與運鏡語言，隱喻台灣社會當下焦慮氛圍；動力裝置作品「預言」，以震動不止的餐桌椅，帶觀者反思激烈變動背後的潛在結構；錄像作品「占領第561小時」以理性、壯觀的鏡頭語言，重現太陽花學運中群眾進入議會的歷史現場。

「棲居如詩」以模擬與破壞的張力，重新檢視家的定義，回應當代台灣的不確定性，以及棲...
「棲居如詩」以模擬與破壞的張力，重新檢視家的定義，回應當代台灣的不確定性，以及棲居於此的挑戰。（袁廣鳴創作，AAM提供）

臺灣書院表示，袁廣鳴自1984年起投入錄像創作，為台灣錄像藝術的先驅之一。2024年獲選代表參與第60屆威尼斯國際美術雙年展台灣館，策展人為亞洲藝術博物館資深策展人陳暢（Abby Chen）。此次展覽延續雙年展策展理念，並擴增新作，舊金山亞洲藝術博物館重新策畫，盼進一步推廣袁廣鳴對當代台灣社會與全球議題的深刻詮釋。

展覽詳情請見官網：https://exhibitions.asianart.org/exhibitions/everyday-war/。

與展覽同名的新作錄像作品「日常戰爭」，藉由對客廳空間的布局及運鏡，隱喻台灣時代精...
與展覽同名的新作錄像作品「日常戰爭」，藉由對客廳空間的布局及運鏡，隱喻台灣時代精神的焦慮感。（袁廣鳴創作，AAM提供）

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