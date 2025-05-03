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舊金山聯合廣場梅西百貨入口旁 虹膜掃描球體引人注目

編譯林思牧╱綜合報導
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梅西百貨位於Geary街的入口旁，開設了新店面展示虹膜掃描球體。(谷歌地圖)
梅西百貨位於Geary街的入口旁，開設了新店面展示虹膜掃描球體。(谷歌地圖)

OpenAI創始人奧特曼，最近開始在舊金山聯合廣場的商店櫥窗展示一種用來驗證「人性」的眼部掃描球體。這款儀器吸引了許多目光，但有些人對它的功用感到摸不著頭腦。

舊金山紀事報報導，本周開始廣場的一個新租戶憑藉其尖端技術產品吸引路人的注意。位於Geary街的梅西百貨入口旁的一個小店面，已悄然變成了一項新儀器的展示廳，這項技術至今仍不太為人所知：一種用於驗證觀察者「人性」（humanness）的眼部掃描「球體」（orb）。

由奧特曼支持的加密貨幣項目World Network（前身為Worldcoin）1日在美國境內首次讓這款儀器亮相。該公司在主要城市開設了6家零售店，其中包括位於舊金山Geary街281號的梅西百貨旗艦店。

這個面積不到5000平方呎的空間周圍環繞著Louis Vuitton和Neiman Marcus等知名零售商，但在被World Network租用之前一直空置。該項目由奧特曼和巴尼亞（Alex Bania）共同創立，其發言人證實了這筆租約。該計畫利用人工智慧技術進行虹膜掃描（iris scans），以創建一個全球身分網路。

奧特曼最為人所知的或許是創立了ChatGPT製造商OpenAI，這是一家人工智慧新創公司，過去兩年在舊金山迅速擴張。World Network的發言人表示，其新店位於舊金山標誌性購物區，已被改造成一家「類似蘋果」的商店，顧客可以在這裡測試該項目的生物特徵驗證工具球體，在網路上證明他們確實是在線人類，而不是人工智慧的假象。

經過驗證並註冊該計畫後，參與者將獲得一個「世界身分證」（World ID），它本質上是世界應用程式中的匿名數位護照。World技術由Tools for Humanity開發，這是一家位於舊金山的新創公司，由奧特曼和巴尼亞共同創立，該公司也經營著相應的應用程式。

公司表示，它已經在160個國家/地區擁有超過2600萬名用戶，其中1200萬名用戶已通過驗證。該公司表示，其使命是「讓更多人能夠在人工智慧時代使用安全、保護隱私的人類證明（proof of human，簡稱PoH）技術，以區別線上機器人和人類」。

舊金山 奧特曼 人工智慧

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