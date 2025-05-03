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舊金山交響樂團 勞資談判陷僵局

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山交響樂團為傳奇指揮湯瑪斯舉辦80歲音樂會。（舊金山交響樂團提供）
舊金山交響樂團為傳奇指揮湯瑪斯舉辦80歲音樂會。（舊金山交響樂團提供）

舊金山交響樂團(San Francisco Symphony）與樂團音樂家之間的勞資談判，本周進一步陷入僵局，樂團管理層更於1日向捐贈者發公開信，公開點名音樂家工會未正視機構面臨的財務壓力，將內部爭議推向檯面。

這封由交響樂團行政總裁史派維（Matthew Spivey）與董事會主席紀思蓮（Priscilla B. Geeslin）聯名發出的信件，除透過電郵寄出，也在官網刊登，內容指責美國音樂家聯合會（American Federation of Musicians）所代表的舊金山交響樂團音樂家，在勞資談判中未正視當前艱困的經濟現實。

「舊金山及全國各地的藝術機構都已接受現實、做出響應，但遺憾的是，我們的音樂家工會卻未跟上。」信中寫道，「談判過程中，工會代表至今未承認我們機構、我們城市、以及整個藝文領域所面臨的嚴峻處境，我們感到失望。」

公開信中也強調，短期的補救措施無法取代長期的解決方案，並稱音樂家工會的訴求「脫離現實」。

此舉被視為對上周六（4月26日），部分音樂家在戴維斯交響音樂廳（Davies Symphony Hall）抗議行動的回應。當日恰逢前音樂總監湯瑪斯（Michael Tilson Thomas）80歲生日音樂會，音樂家分發傳單讚揚湯瑪斯25年來為樂團奠定的世界級聲望，同時警告管理階層的決策恐將「危及這份聲譽」。

面對工會的行動，交響樂團於4月28日發表聲明批評傳單「誤導大眾」，同時推出新網站sfsymphonyforward.com，闡述樂團財務困境及未來方向。

去年9月，舊金山交響樂團就曾因合約問題發動罷工，加上演出減少與薪資停滯引發的藝術家抗議，使整體勞資關係更加緊繃。

樂團目前預計本年度面臨1250萬元的財政赤字，此外還需尋找新任音樂總監接替薩洛寧（Esa-Pekka Salonen）的位置，後者去年辭職，理由是與董事會「理念不合」。

樂團與工會的談判預計在本周持續進行，並可能於周四提供更新。不過從公開信的語氣來看，雙方談判似乎仍難以突破僵局。

前音樂總監湯瑪斯80歲生日音樂會前，部分抗議音樂家分發傳單警告管理階層的決策恐將...
前音樂總監湯瑪斯80歲生日音樂會前，部分抗議音樂家分發傳單警告管理階層的決策恐將「危及聲譽」。（記者王子涵／攝影）

交響樂 舊金山 罷工

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