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不同於其他精品店紛退出 寶格麗舊金山開新旗艦店

編譯組／綜合報導
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寶格麗在舊金山歷史建築Hastings Building中開設新旗艦店。（取自Instagram）
寶格麗在舊金山歷史建築Hastings Building中開設新旗艦店。（取自Instagram）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，義大利奢華珠寶和配飾品牌寶格麗（Bulgari）在舊金山格蘭特大道（Grant Avenue）和Post街交匯處歷史悠久的1908年Hastings Building大廈開設了新的旗艦店。

位於格蘭特大道206號的精品店占地3500平方呎，取代了寶格麗之前在Stockton街的店面，展示了品牌標誌性的羅馬風格建築與現代奢華的融合。

店內有兩個供客戶私人體驗的沙龍，一盞由義大利玻璃製造商Venini定製的枝形吊燈上有300根水晶棒，還有一塊由米蘭工作室Pictalab設計的裝飾板，將羅馬和舊金山的天際線融為一體。

寶格麗北美總裁Hervé Perrot在給「女裝日報」（Women′s Wear Daily）的一份聲明中說：「我們很榮幸能將藝術、傳統和現代活力的獨特融合帶到這座標誌性城市的中心。舊金山擁有悠久的歷史、充滿活力的文化和全球精神，是我們的理想之地。」

寶格麗於1884年在羅馬創立，現在是路易威登酩悅軒尼詩集團（LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton）旗下的一員，它將在新店提供其標誌性的高級珠寶、手表和手袋系列。

出生於屋崙（Oakland）的女演員Zendaya是該品牌的形象大使。

該專賣店原預計於2025年秋季開業，現在是Dior、Cartier和Harry Winston等奢侈品走廊的主力店。該店面之前由North Face品牌占據，該品牌應業主要求於2024年初搬離。

該物業的所有者Grosvenor當時透露，在租約敲定之前，它已經與寶格麗進行了一年多的談判。在寶格麗搬遷之前，該公司投資數百萬美元對空間進行了重新配置，以滿足該品牌的 「獨特需求」。

此次開業正值聯合廣場零售業態發生變化之際，Saks Fifth Avenue百貨公司最近宣布將於5月關閉其在附近的Post街店面。盡管如此，一些奢侈品牌仍在該地區加倍努力。

舊金山 義大利 零售業

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