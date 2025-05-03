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加州首個 桑尼維爾裝HAWK信號燈 保證學生安全

記者龔玥╱聖荷西報導
桑尼維爾設置新信號燈保證學生出行安全。（圖／桑尼維爾政府提供）
桑尼維爾設置新信號燈保證學生出行安全。（圖／桑尼維爾政府提供）

為了加強學童與行人的通行安全，桑尼維爾市近日在聖米格爾小學（San Miguel Elementary School）附近的杜安街（Duane Avenue）與聖米格爾大道（San Miguel Avenue）交叉口，新設了一座高強度啟動人行橫道信號燈（HAWK beacon）。這是該市「安全上學路線計畫」（Safe Routes to School）和整體交通改善計畫中的一部分，目標是在高流量區域提升行人與自行車騎士的安全。

HAWK信號燈，全名為「High-Intensity Activated crossWalK beacon」，中文可譯為「高強度啟動式行人穿越號誌」，是一種專為行人安全設計的交通控制設備，特別適用於沒有傳統紅綠燈的繁忙道路交叉口或中途穿越道。該路口鄰近聖米格爾小學，每逢平日上下學尖峰時段，學生接送車流、人行與自行車交通相當密集。新設置的HAWK行人信號燈將大幅提升穿越馬路行人的能見度與通行權，保護學生與社區居民的安全。

HAWK信號燈與傳統紅綠燈不同，僅在人行道上有人請求通行時才會亮起紅燈，警示車輛停車讓行人優先通過。研究顯示，這類型號誌可顯著降低與行人相關的交通事故風險。

桑尼維爾市是全加州第一個安裝與維護HAWK信號燈的城市。加州交通局（Caltrans）也曾在海倫大道（Helen Avenue）與卡米諾大道（El Camino Real）交叉口試點並安裝類似系統，成效良好。

桑尼維爾政府表示，將持續評估其他高風險路段的交通狀況，並考慮擴展此類科技設備的使用，為居民打造更安全的通勤與通學環境。

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