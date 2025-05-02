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金山灣區僑教中心「story time」 僑青家庭尋寶撿蛋樂

記者江碩涵／聖荷西報導
金山灣區僑教中心日前在圖書館舉辦「story time中文故事時間暨尋寶撿蛋活動」，吸引許多僑青家庭踴躍參加。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心日前在圖書館舉辦「story time中文故事時間暨尋寶撿蛋活動」，吸引許多僑青家庭踴躍參加。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心日前在圖書館舉辦「story time中文故事時間暨尋寶撿蛋活動」，吸引許多僑青家庭踴躍參加，家長牽著孩子的人潮填滿中心圖書館，現場熱鬧非凡。

此次活動以復活節主題繪本「我不要當小兔子了！」為主軸，特邀喵咪老師李娜亞帶來生動有趣的說故事時間。除了角色扮演、唱歌跳舞外，小朋友們更參加尋找彩蛋的遊戲，活動現場共準備300顆彩蛋，內含驚喜小禮物與玩具，孩子們提著文教中心提供的小籃子，興奮地穿梭尋寶。

活動結合簡單手作環節與圖案彩蛋尋找任務，讓孩子們在充滿樂趣與創意的氛圍中學習節日文化與中文。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑出席活動，與現場親子互動熱絡。她在活動中，向孩子們介紹復活節的起源與象徵意義，讓小朋友不僅能享受尋寶的樂趣，也能了解此西方節日背後的文化內涵。莊雅淑表示，僑教中心致力打造讓僑界新生代快樂學習、親子共融的成長環境，未來也將持續規畫更多具教育意義與趣味兼具的活動，讓中文與文化的種子在歡笑中萌芽。

這場活動結合故事、創意與文化教育，讓參與的僑青家庭留下美好回憶。僑教中心以寓教於樂的方式推動中文與文化傳承，深受灣區僑界好評。

灣區 復活節 親子

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