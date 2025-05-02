聖荷西河景雨水花園啟用 淨水、抗洪、教育三合一

聖荷西市長馬漢參與剪綵。(取材自聖荷西市府臉書)

聖荷西 市政府官員、社區居民與環境倡議團體日前齊聚北聖荷西，慶祝該市首座區域性綠色雨水基礎設施（Green Stormwater Infrastructure, GSI）「河景雨水花園」（River Oaks Stormwater Garden）啟用。這座結合生態治理、城市美化與社區教育功能的新設施，不僅標誌著聖荷西在永續發展道路上的重要進展，更成為全灣區 因應氣候變遷 與強化水資源管理的重要示範案例。

河景雨水花園位於聖荷西北部矽谷科技園區附近，占地5.2畝，總投資達1740萬元，由選民通過的T提案（Measure T）基礎建設計畫提供資金，並結合聖塔克拉拉縣水利局（Valley Water）及其他州與聯邦環保資助支持。

作為符合灣區水質控制委員會標準的區域性綠色設施，花園每年可從約344畝的集水區收集與過濾雨水徑流，相當於260座足球場大小的面積，有效去除其中的垃圾、沉澱物、油汙與農藥殘留，淨化後的水將被引導進入瓜達盧佩河（Guadalupe River），並最終流入舊金山灣，支援當地流域保育與生態棲地。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）在啟用儀式上表示，這個設施不僅僅是一個排水系統，它是一種與自然合作的創新方式，結合了環境保護與社區使用功能。

他指出，隨著極端氣候愈趨頻繁，城市亟須前瞻性的雨水管理與防災策略，河景雨水花園不僅強化了聖荷西的排水、抗洪能力，更是對未來世代環境承諾的具體體現。

不同於傳統設施多設於地下、難以接觸，河景雨水花園採開放設計，設有蜿蜒木棧步道、碎石小徑與觀察平台，方便市民近距離觀察水流變化與植物生態。園區廣植本地原生植物，如紫松果菊、沼澤地榆等，吸引傳粉昆蟲與野鳥棲息，並降低維護成本與用水需求，展現低影響開發的理念。

現場亦設有多處教育解說牌，清楚說明雨水循環、汙染過濾原理及水道健康與人類生活的關聯，預計未來將與附近學區合作，舉辦戶外課程與導覽活動，讓孩童從小培養環境保育觀念。

聖荷西市經理詹妮弗馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，河景雨水花園是一項將雨水治理、汙染減量與社區功能完美結合的典範工程。