插花、劍道、美食…庫比蒂諾櫻花節 日式傳統文化吸睛

庫比蒂諾櫻花節主舞台表演節目。（記者龔玥／攝影）

庫比蒂諾櫻花節（Cherry Blossom Festival）上周末舉辦，吸引大批民眾湧入市中心，沉浸於一場融合傳統與現代、文化與娛樂的日式盛會。

現場雲集多家工藝品供應商，展售精美珠寶、日式改良服裝、手作家居裝飾與各式傳統禮品。在文化展區，插花藝術、劍道示範、盆景造景與錦鯉觀賞展示匠心工藝，也成為遊客駐足拍照的熱門背景。不少民眾身著和服或改良日式洋裝，與粉白花瓣交相輝映，讓整個活動現場充滿濃濃東瀛風情。

除了視覺饗宴，味蕾同樣被悉心款待。美食攤位上香氣四溢，壽司、照燒雞、日式煎餃 熱銷不斷，搭配現場供應的清酒與日本 啤酒，讓人瞬間彷彿置身東京市場。一個人氣十足的茶葉攤位，包裝典雅的茶葉吸引不少民眾駐足選購。每一款茶葉都附上細緻的說明，讓人忍不住多看幾眼。

有民眾表示：「這些茶葉包裝很漂亮，品質也好，拿來送禮很有品味。」

文化體驗活動輪番登場，茶道演示沉穩內斂，折紙教學充滿童趣。書法展示與將棋講解，吸引了不少對日本傳統文化有興趣的青少年。

主舞台區太鼓震撼登場，傳統與現代融合的舞蹈演出、武術表演讓現場氣氛高潮迭起。舞台一旁的親子活動區同樣人氣旺盛，設有寵物 動物園（petting zoo），孩子們排隊與兔子、雞親密互動，臉上寫滿純真的驚喜與喜悅。「我摸了一隻超軟的白兔，它一直舔我的手，超可愛！」一位八歲的小朋友開心地說。

活動現場亮點之一是柴犬聚會。多位柴犬飼主帶著自家毛孩一同參與，還有攤主專程帶來溫馴可愛的柴犬供民眾互動、撫摸。毛茸茸的小狗吸引了大量家庭和孩童圍觀，不少民眾蹲下來輕拍牠們的背或合影留念，有飼主表示，帶柴犬來參加這個節日，「狗狗也交到很多新朋友」。