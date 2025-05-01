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聖荷西警局 引入AI打造智慧治安系統

記者龔玥／聖荷西報導
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聖荷西警局引入AI系統，邁入以數據驅動的智慧治安新時代。（聖荷西警方提供）
聖荷西警局引入AI系統，邁入以數據驅動的智慧治安新時代。（聖荷西警方提供）

隨著科技進步與公共安全需求的不斷演變，聖荷西警察局（SJPD）加快部署先進技術，加強城市安全防護網。藉助即時情報中心（RTIC）以及新引入的 Fusus 與 Peregrine 軟體平台，聖荷西市邁入以數據驅動的智慧治安新時代。

SJPD 表示，未來幾個月將持續測試並部署更多技術工具，在拯救生命、優化人力資源配置方面降低營運成本，並提升整體執法效率。

RTIC 作為此次技術革新的核心，由戰略、戰術與法醫犯罪分析人員組成，負責進行即時犯罪分析，協調各轄區、班次、調查單位與聯合執法機構之間的資訊流通。該中心可根據緊急程度動態調配警力資源，為現場警員提供第一手情資，提升應對效率、犯罪預防與逮捕能力。

聖荷西警察局長約瑟夫（Paul Joseph）說：「RTIC 不僅支持執法工作，更讓社區在安全體系中扮演關鍵角色。透過與居民協作，我們正共同編織一個覆蓋全市的安全網絡。」

Fusus 為公共安全生態系統的一部分，可即時調取城市交通監控影像，並協助處理事件、偵破案件。值得一提的是，該系統也向私營企業與居民開放，允許其將自有的安全監控攝影機接入平台，成為警方即時資訊來源之一，提升整體反應速度與事件還原能力。

另一項重要技術升級為 Peregrine 平台，可統一查看員警部門各類數據來源，包括隨身攝影機錄像、執法報告等，大幅縮短資訊整合時間，從過去需時數日壓縮至數秒鐘。Peregrine 協助偵探與分析人員更快釐清案情脈絡，推動智慧、數據導向的決策。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）肯定該項改革帶來的影響：「我們正越來越多地使用數據與科技，來縮短緊急應變與調查時間。新成立的舉報中心不僅能優化市府內部能力，也讓社區居民能在隱私保障前提下，提供相關線索。」

目前，RTIC 已與 911 調度中心形成高度聯動機制，即時監控與分析城市犯罪動態，並透過先進科技建構高效、安全、透明的現代治安系統。聖荷西正以「科技＋信任」的雙輪驅動，打造智慧警政典範。

聖荷西

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