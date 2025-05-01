優勝美地 國殤日周末起起恢復日間預約

優勝美地國家公園將於5月26日國殤日（Memorial Day）周末起，恢復入園預約制度。（記者王子涵／攝影）

優勝美地 國家公園宣布，將於5月26日國殤日（Memorial Day）周末起恢復入園預約制度，以紓解困擾這一全國最受歡迎的景點的擁堵問題。

自2020年起，該園區曾因遊客爆滿，間歇性實施預約制度。該園區原本計畫於今年春天推出永久性日間預約政策，但已暫緩，以等待川普 政府任命的新任官員進行審查。

目前公布的新措施仍然是暫時的，以針對今年最繁忙的時段實施預約限制。園方聲明：「此系統可確保不論是提早規畫或臨時起意的遊客，每天皆有機會造訪園區，同時也可分散人潮，提升整體遊園體驗。」

根據新政策，凡是在以下時段上午6時至下午2時入園者，須事先預約：國殤日周末（5月25日至27日）、6月15日至8月15日，以及勞工節周末（8月31日至9月2日）。預約有效期為三天。

持有園區住宿預訂、荒野通行證（Wilderness permit）、特別使用許可證者，或搭乘YARTS公車與授權旅行團進入者，不受此規定限制。

該預約系統將於5月6日上午8時開放訂位。

五年前優勝美地公園首次試行預約政策，其每年遊客量已突破400萬人次。夏季高峰時段經常出現長時間排隊進場，以及洗手間與接駁車系統超載等問題。日間預約制度的引進成功紓解人潮，並促使園方著手制訂並進行環境合規評估，以推動永久性政策。該永久政策原預計本月上路，要求每日清晨5時至下午4時入園者皆需預約，但最終未定案。

目前尚未確定今年的政策是否將在未來延續。

不過，部分人士批評預約制度限制入園權，衝擊園區門戶社區的觀光 業。去年底，國家公園管理局暫停實施永久政策，以供川普政府新任官員審視，反對者亦曾向聯邦官員施壓，要求縮減政策範圍。

反對者、優勝美地觀光局執行董事法靈頓（Jonathan Farrington）說：「我們擔心，會有許多遊客抵達園區大門時，對預約制度一無所知，造成混亂，」

主張永久預約政策的支持者則憂心，新措施限制不夠，難以有效控管人潮。

「經過妥善規畫的預約制度，明顯可提升遊客體驗，並保護優勝美地珍貴的自然資源。」國家公園保護協會（NPCA）內華達山脈計畫經理羅斯（Mark Rose）說，。「精明規畫不代表限制人數，而是讓每個人都能享有更好的體驗。」