南舊金山60歲翁朝警開槍被擊斃 1鄰居受傷

嫌疑人不僅朝警方開槍，還朝一處有人居住的房屋射擊，警员隨即開火回擊，嫌疑人當場身亡。（ABC 7新聞電視截圖）

南舊金山 警方28日與一名嫌疑人發生交火，該嫌疑人中彈後身亡，另有一名鄰居中彈送醫，目前情況無生命危險。根據ABC 7新聞報導，事件發生於住宅區，警方當時曾一度要求位於Winston Manor社區的居民留在屋內，並調派特警隊（SWAT）前往Arroyo Drive 300號街段應對。

警方29日表示，事發當時接到報警稱一名男子持槍。警員抵達現場後，嫌疑人不僅朝警方開槍，還朝一處有人居住的房屋射擊。警員隨即開火回擊，嫌疑人當場身亡。警方指出，該男子身上攜有一把手槍與一把霰彈槍。

一名住在事發地點附近的鄰居也在混亂中受傷，目前正在醫院接受治療，傷勢不危及性命。

住在附近的鄰居Joni Sperow表示：「我當時正在後院烤肉，突然聽到幾聲像是槍聲的聲音。我走進屋里告訴我先生，屋外已經有一大堆警車停在外面。」

警方指出，目前初步調查顯示事件起因可能為某種爭執，但詳細關係與背景仍在調查中。「根據初步資訊，這似乎是一場爭執，目前尚不清楚雙方的關係，但我們可以排除這是一宗駕車掃射案件。」南舊金山警局發言人多明各斯（Elena Dominguez）表示。

無員警在該事件中受傷，調查仍在持續中。