我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

石家莊代表團訪加州燕趙商會 共敘鄉情謀合作

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
石家莊代表團與燕趙商會舉行座談會。（受訪者提供）
石家莊代表團與燕趙商會舉行座談會。（受訪者提供）

河北省石家莊市外辦主任權輝率代表團近日訪問美國，加州燕趙商會於26日晚在密爾布瑞舉辦歡迎晚宴暨座談會。

會長李青河主持晚會，理事長吳有義致歡迎詞。權輝主任和正定縣常務副縣長郭建軍分別介紹了石家莊市和正定縣近年來飛速發展的成就，歡迎僑胞回國觀光投資創業。石家莊市正定將在9月舉辦中國國際數字經濟博覽會，歡迎海外科技人才參加。

與會人士歡迎來自家鄉的客人，分別報告了各自在美奮鬥的經歷，希望能為促進河北加州的經貿文化教育科技交流作出貢獻。今年7月下旬燕趙商會將組團參加河北省僑聯組織的尋根之旅夏令營石家莊營的活動，實際體驗石家莊的風貌。

石家莊市代表團成員還有正定縣科工局長張華龍，石家莊市外辦處長陳健，燕趙商會榮譽會長楊玉海，副會長沈平，延然，淩棕和薛宏博士，理事王繼雲，趙麗紅，劉翠紅，張東勝，魏德玲參加了晚宴暨座談會。

據介紹，石家莊市代表團先期訪問了愛荷華州，參加了美國愛荷華州友好委員會舉辦的紀念中國國家主席習近平首次訪問愛荷華州首府德梅因40周年系列活動。晚宴暨座談會在歡聲笑語中結束，相約明年再相聚。

加州 觀光 習近平

上一則

南舊金山60歲翁朝警開槍被擊斃 1鄰居受傷

下一則

世界日報攜手美亞婦聯 辦自閉兒募款會

延伸閱讀

加州男路邊乞討被拍 超帥外貌引網暴動：拜託去當模特兒

加州男路邊乞討被拍 超帥外貌引網暴動：拜託去當模特兒
保險月付4000生活費不夠 亞裔夫婦這原因獲賠45萬

保險月付4000生活費不夠 亞裔夫婦這原因獲賠45萬
無證客使用假名假證件 卻因社群網站照片露餡被捕

無證客使用假名假證件 卻因社群網站照片露餡被捕
總統敗選後 賀錦麗30日金山首度重要演說 傳將反擊川普

總統敗選後 賀錦麗30日金山首度重要演說 傳將反擊川普
125年前守護行動保住大盆地紅杉 催生加州首個州立公園

125年前守護行動保住大盆地紅杉 催生加州首個州立公園

熱門新聞

矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

2025-04-28 02:00
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

2025-04-28 14:42
UCSF兒童醫院一名被發現昏迷的醫師被指控偷藥，記錄顯示一連串的涉嫌偷竊行為。（取自Google Maps）

UCSF醫院麻醉師曝偷藥昏迷 距離操刀2歲童手術僅兩小時

2025-04-26 17:25
谷歌聯合創始人布林（右）去年在 All-In Summit 接受訪談的畫面。 (YouTube視頻截圖)

谷歌發最後通牒 不回辦公室上班就解雇

2025-04-25 16:33

超人氣

更多 >
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來