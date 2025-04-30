石家莊代表團訪加州燕趙商會 共敘鄉情謀合作

石家莊代表團與燕趙商會舉行座談會。（受訪者提供）

河北省石家莊市外辦主任權輝率代表團近日訪問美國，加州 燕趙商會於26日晚在密爾布瑞舉辦歡迎晚宴暨座談會。

會長李青河主持晚會，理事長吳有義致歡迎詞。權輝主任和正定縣常務副縣長郭建軍分別介紹了石家莊市和正定縣近年來飛速發展的成就，歡迎僑胞回國觀光 投資創業。石家莊市正定將在9月舉辦中國國際數字經濟博覽會，歡迎海外科技人才參加。

與會人士歡迎來自家鄉的客人，分別報告了各自在美奮鬥的經歷，希望能為促進河北加州的經貿文化教育科技交流作出貢獻。今年7月下旬燕趙商會將組團參加河北省僑聯組織的尋根之旅夏令營石家莊營的活動，實際體驗石家莊的風貌。

石家莊市代表團成員還有正定縣科工局長張華龍，石家莊市外辦處長陳健，燕趙商會榮譽會長楊玉海，副會長沈平，延然，淩棕和薛宏博士，理事王繼雲，趙麗紅，劉翠紅，張東勝，魏德玲參加了晚宴暨座談會。

據介紹，石家莊市代表團先期訪問了愛荷華州，參加了美國愛荷華州友好委員會舉辦的紀念中國國家主席習近平 首次訪問愛荷華州首府德梅因40周年系列活動。晚宴暨座談會在歡聲笑語中結束，相約明年再相聚。