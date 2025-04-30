北加州中原大學校友會慶40周年年會 冠蓋雲集

北加州中原大學校友會成立40周年年會在南灣僑教中心舉辦。（記者王日芯╱攝影）

北加州 中原大學校友會於26日晚，在南灣僑教中心舉辦成立40周年年會。現場雲集上百位中原校友、僑界領袖及社區代表共同慶賀，整場晚會氣氛熱烈。

活動當晚，來賓涵蓋政界、學界與僑界要員，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪及其夫人雲雯蓁、金山灣區 僑教中心僑務秘書許彩鳳、台灣中原大學董事長張光正博士、產學長張雍博士、校友服務及發展處處長林耘竹博士、中原大學前校長兼發展基金會董事程萬里博士，以及中原大學北美校友聯合會會長冷國總等皆親臨現場，向校友會致賀並表達支援之意。

來自全美各個地區的中原校友會代表也不辭辛勞，專程飛抵灣區參與盛會，展現海內外中原人不分地域的團結情誼。多位僑務委員、僑務諮詢委員及僑界資深人士亦出席力挺，包括魏德珍、李文雄、高玉麗、陳建芬、林秀春、周威宇、奚藻勳、韓中芬、陳宗義、張志仰等人，展現中原校友在僑界的影響力與深厚根基。

會長張純浩坦言，甫接任即肩負籌辦40周年年會的重責大任，壓力不小，幸有前輩指導、夥伴支持，才得以順利成事。他回憶籌備過程中遇到的種種挑戰，感謝各方校友「錢出力、力出心」，特別是在關鍵時刻伸出援手，令人動容。他說：「中原不缺有心人，有智慧、有肩膀的人很多，中原精神就是一種言傳身教與承先啟後。」

展望未來，張純浩希望透過舉辦更多精緻且具意義的活動，強化校友之間的聯繫與合作。

賴銘琪肯定北加 州中原校友會長期以來在灣區的活躍表現與社區參與。他說：「中原人在各行各業都有卓越表現，也相信你們能在未來持續帶來更多正向影響力。」

當晚活動設有豐盛晚宴與精彩節目，愛久久樂隊獻唱多首經典歌曲，為晚會增添濃厚人情味，也喚起與會者的青春回憶。