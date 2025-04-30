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北加州中原大學校友會慶40周年年會 冠蓋雲集

記者王日芯╱聖荷西報導
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北加州中原大學校友會成立40周年年會在南灣僑教中心舉辦。（記者王日芯╱攝影）
北加州中原大學校友會成立40周年年會在南灣僑教中心舉辦。（記者王日芯╱攝影）

加州中原大學校友會於26日晚，在南灣僑教中心舉辦成立40周年年會。現場雲集上百位中原校友、僑界領袖及社區代表共同慶賀，整場晚會氣氛熱烈。

活動當晚，來賓涵蓋政界、學界與僑界要員，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪及其夫人雲雯蓁、金山灣區僑教中心僑務秘書許彩鳳、台灣中原大學董事長張光正博士、產學長張雍博士、校友服務及發展處處長林耘竹博士、中原大學前校長兼發展基金會董事程萬里博士，以及中原大學北美校友聯合會會長冷國總等皆親臨現場，向校友會致賀並表達支援之意。

來自全美各個地區的中原校友會代表也不辭辛勞，專程飛抵灣區參與盛會，展現海內外中原人不分地域的團結情誼。多位僑務委員、僑務諮詢委員及僑界資深人士亦出席力挺，包括魏德珍、李文雄、高玉麗、陳建芬、林秀春、周威宇、奚藻勳、韓中芬、陳宗義、張志仰等人，展現中原校友在僑界的影響力與深厚根基。

會長張純浩坦言，甫接任即肩負籌辦40周年年會的重責大任，壓力不小，幸有前輩指導、夥伴支持，才得以順利成事。他回憶籌備過程中遇到的種種挑戰，感謝各方校友「錢出力、力出心」，特別是在關鍵時刻伸出援手，令人動容。他說：「中原不缺有心人，有智慧、有肩膀的人很多，中原精神就是一種言傳身教與承先啟後。」

展望未來，張純浩希望透過舉辦更多精緻且具意義的活動，強化校友之間的聯繫與合作。

賴銘琪肯定北加州中原校友會長期以來在灣區的活躍表現與社區參與。他說：「中原人在各行各業都有卓越表現，也相信你們能在未來持續帶來更多正向影響力。」

當晚活動設有豐盛晚宴與精彩節目，愛久久樂隊獻唱多首經典歌曲，為晚會增添濃厚人情味，也喚起與會者的青春回憶。

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