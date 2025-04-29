直飛聖荷西機場 達美新增拉斯維加斯、底特律航班

聖荷西機場困境依舊，但達美航空新增拉斯維加斯和底特律航線有望增加旅客數量。（取自Pexels）

據「信使報」（ Mercury News）報導，聖荷西 國際機場（San Jose International Airport）上個月的旅客數量與去年同期相比有所下降，但即將開通的飛往美國兩個著名城市的新航 班可能有助於提升機場的旅客數量。

根據機場提供的數據，3月份這個南灣旅遊綜合體的旅客吞吐量約為 88萬100人次，與 2024 年3月相比下降了 5.4%。在截至3月份的一年時間裡，聖荷西國際機場的旅客人數為1165萬人次，比2024年的降低 1.1%。

雖然這些數字略有下降，但3月份的88萬100人次比2月份的 74萬6200人次高出17.9%。2024年12月，機場客流量為102萬人次。

2025年前三個月乘客人數的下降延續了去年的低迷。

統計數據顯示，2024年的1177萬人次比2023年的1210萬人次減少了2.7%。

在達美航空 （Delta）發布公告後，這些旅客人數可能會繼續增加。達美航空計劃從5月7日起增加直飛（nonstop）拉斯維加斯（Las Vegas）的航班，從7月7日起增加直飛底特律（Detroit）的航班。

目前去這兩個城市的航班均已開始接受預訂。