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直飛聖荷西機場 達美新增拉斯維加斯、底特律航班

編譯組／綜合報導
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聖荷西機場困境依舊，但達美航空新增拉斯維加斯和底特律航線有望增加旅客數量。（取自Pexels）
聖荷西機場困境依舊，但達美航空新增拉斯維加斯和底特律航線有望增加旅客數量。（取自Pexels）

據「信使報」（ Mercury News）報導，聖荷西國際機場（San Jose International Airport）上個月的旅客數量與去年同期相比有所下降，但即將開通的飛往美國兩個著名城市的新航班可能有助於提升機場的旅客數量。

根據機場提供的數據，3月份這個南灣旅遊綜合體的旅客吞吐量約為 88萬100人次，與 2024 年3月相比下降了 5.4%。在截至3月份的一年時間裡，聖荷西國際機場的旅客人數為1165萬人次，比2024年的降低 1.1%。

雖然這些數字略有下降，但3月份的88萬100人次比2月份的 74萬6200人次高出17.9%。2024年12月，機場客流量為102萬人次。

2025年前三個月乘客人數的下降延續了去年的低迷。

統計數據顯示，2024年的1177萬人次比2023年的1210萬人次減少了2.7%。

達美航空（Delta）發布公告後，這些旅客人數可能會繼續增加。達美航空計劃從5月7日起增加直飛（nonstop）拉斯維加斯（Las Vegas）的航班，從7月7日起增加直飛底特律（Detroit）的航班。

目前去這兩個城市的航班均已開始接受預訂。

達美航空 聖荷西 新航

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