灣區捷運稱犯罪率同比下降50%

BART官員指出，新設有機玻璃閘門是犯罪率下降的原因之一。目前已有27個車站安裝這種閘門，由於高度夠高、可防止不付錢就跳過閘門入站。付費乘客通過後，閘門會自動關閉。(圖取自BART臉書)

灣區捷運(BART)官員日前在社群媒體稱，犯罪率同比下降50%、為50多年來最大降幅。但是，有分析顯示，儘管BART犯罪率有所下降、幾乎已恢復到疫情 前水平，但實際降幅並未如BART所稱那麼大。

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)分析，BART去年將竊盜案與汽車道竊案合併計算報告，但在2025年報告中，把這兩項竊盜案分開報告，但未將汽車竊盜案件總數、自所有竊盜案總數去除，代表去年的212起財產竊盜案件、被計算在2025年犯罪加總報告中。

BART發言人菲利比(Chris Filippi)發給「舊金山紀事報」電郵表示，BART警局對暴力犯罪 數字有信心，去年與今年報告之間沒有變化，但會「重新檢視」財產犯罪數字。

舊金山紀事報發現，根據2024年最初報告的犯罪數字，犯罪率無論以絕對值或以每次乘車計算，都有顯著下降。與去年前3個月相較，今年前3個月BART的暴力犯罪數量下降23%；財產反最下降33%；整體犯罪案件數量減少31%。儘管比BART官員公布數字小，但仍是明顯下降。

隨著載客量變化，自2020年疫情爆發以來，BART犯罪情況也發生變化，雖然隨著客流量下降、犯罪總數大幅減少，但每百萬次乘車的犯罪率，幾乎增加兩倍。不過，隨著今年犯罪率下降，此一比例幾乎回到疫情前水平。

儘管今年前3個月每百萬次乘車的暴力犯罪率、與2018年與2019年相比，略有上升，但是自2020年以來的最低水平。2025年前3個月，每百萬次乘車發生5.7起暴力犯罪。相較之下，去年同期為7.8起；2019年為4.7起；2018年為3起。

BART官員指出，新設有機玻璃閘門是犯罪率下降的原因之一。目前，已有27個車站安裝這種閘門，由於高度夠高、可防止不付錢就跳過閘門入站。付費乘客通過後，閘門會自動關閉。BART透露，計劃於今年底之前，在每個車站安裝這類閘門。此外，還加強車站與列車上警力巡邏，並改善車站照明。

BART犯罪率下降隨著全市犯罪率持續下降，所有犯罪類別皆有所下降。