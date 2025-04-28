面對8.2億赤字 工會政界促Airbnb撤稅務訴訟

DCCC內部會議討論激烈。（翻攝DCCC會議視頻）

面對舊金山 市政府高達8.2億美元的預算赤字壓力，本地政治與勞工界近日將矛頭對準短租巨頭Airbnb，要求其撤回對市府提出的1.2億美元稅務訴訟。這場稅收之爭，正值市府啟動裁員潮，令各界憂心不已。

Airbnb這起訴訟源自於舊金山對企業「毛收入稅」（gross receipts tax）的徵收爭議。市府認為，Airbnb過去多年少繳了應付的稅款，總額高達1.2億美元。Airbnb則主張市府對其徵稅方式不當，因此提出挑戰，要求撤銷或減少稅單金額。這筆訴訟規模龐大，金額占全市企業稅爭議訴訟總額的四分之一以上，因此引起工會與政界的高度關注。

日前舉行的舊金山民主黨 縣中央委員會（San Francisco Democratic County Central Committee, DCCC）會議上，黨部成員與多位民選官員和社區領袖討論投票一項決議案「要求Airbnb終止訴訟」。同時呼籲市長羅偉 （Daniel Lurie）公開發聲，施壓企業遵守稅務義務。儘管羅偉無權直接干預案件，但民主黨人士希望他能善用市長的影響力，捍衛市府財政。

Airbnb則回應表示，公司一向遵守納稅義務，並指出已將全球總部租約延長至2037年，展現對舊金山的承諾。

市府方面，羅偉此前已表態，認為解決預算問題應靠「結構性改革」，意指削減開支，而非加重對企業的稅收負擔。他同時也積極向外招商，希望恢復本市流失的稅基。這一立場，卻讓在場近百名工會成員感到不滿，尤其在交通局（SFMTA）本周率先開始裁員後，對未來失業潮的焦慮情緒愈發高漲。

據SFDCCC官網的會議視頻記錄，會議過程中，氣氛一度劍拔弩張。民主黨俱樂部主席湯曉慧與部分立場較為溫和、與科技企業關係密切的成員，試圖將決議案「要求Airbnb終止訴訟」的表決推遲，理由是措辭涉及對市長施壓，應更謹慎處理。但進步派成員強烈反對，認為拖延將削弱決議的實質意義，因為市府的預算案即將塵埃落定。

衝突在市議員陳詩敏（Connie Chan）激烈發言中達到高潮。作為提案聯合發起人之一的陳詩敏，當場站起身來，指著湯曉慧抗議道：「這是我經歷過最不民主的程序！」她甚至表示，若當晚不表決，她將考慮辭去黨部民選職務。

湯曉慧則回應，她認同企業應依法繳稅，但認為決議應聚焦譴責Airbnb，而不應擴大到對市長個人的批評。

最終，決議案以壓倒性票數通過，僅有市議員馬百樂（Bilal Mahmood）一人棄權，湯曉慧本人也投下了支持票。