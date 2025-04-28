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Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

記者龔玥╱聖荷西報導
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Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

灣區好市多(Costco）近日悄然上架多個亞洲食品，其中包括一款日式千層蛋糕與來自高郵的鹹鴨蛋。兩項產品皆以親民價格與熟悉風味，吸引不少亞裔顧客

新推出的日式千層蛋糕每盒內含12塊獨立包裝小蛋糕，售價11.99美元。據包裝標示，該產品需冷藏保存，蛋糕由多層薄餅與輕盈奶油餡交錯堆疊而成，主打低甜度與滑順口感。與美式蛋糕常見的濃鬱糖霜與厚重口感不同，此款產品偏向亞洲地區常見的「清爽系」甜點，口味溫和，受到部分不喜甜食消費者青睞。

不少顧客在社交平臺分享試吃感受，有人形容其「口感細緻」，也有人表示包裝設計方便攜帶與分食，適合家庭或辦公室聚餐。

除甜點外，Costco近期又上架高郵鹹鴨蛋，引起許多華裔消費者的關注。高郵鹹鴨蛋為高郵市的傳統食品，以其油潤飽滿的紅心蛋黃與細膩蛋白質地聞名。其製作過程通常需經過醃製、熟化及真空包裝處理，在常溫或冷藏條件下可保存數週至數月。在華人飲食文化中常搭配白粥或作為料理材料，亦有家庭用其製作鹹蛋炒苦瓜、鹹蛋蒸肉餅等菜餚。此次重新上架的高郵蛋為熟製版本，拆封即食。

顧客表示，雖然這類傳統食品在亞洲超市也可購得，但Costco的引進提供了更大宗、價格相對實惠的選擇，並可藉會員制度接觸更廣泛的消費族群。

千層蛋糕的配料表。（記者龔玥╱攝影）
千層蛋糕的配料表。（記者龔玥╱攝影）

Costco 好市多 亞裔

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