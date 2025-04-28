FASCA海外青年文化大使 開始招生

金山灣區FASCA海外青年文化大使，熱烈招生中。（主辦單位提供）

2025年僑委會「海外青年文化大使協會(FASCA)新生培訓」將於北美及亞太地區展開活動，自即日起正式開始招生，名額有限，歡迎14至17歲的台裔青少年報名參加，活動採線上報名，網址：https://wceo.regfox.com/2025fasca。

金山灣區 的新生培訓時間訂於6月20日至22日，地點在金山灣區僑教中心（地址：100 South Milpitas Blvd, Milpitas, CA 95035），內容以「領導、服務、文化、傳承」為四大培訓主軸，包含3天的訓練，以及9月、10月線上課程和全年持續性培力活動。

金山灣區僑教中心表示，3天訓練將聘請台美兩地教授及專業講師共同組成巡迴講座，為台裔青少年辦理既具挑戰又富具文化意義之課程與體驗活動，內容包含始業式、文化志工培訓課程、台灣文化體驗及實作課程、團隊建立及領袖培育課程、FASCA行動力培訓課程及結業式、成果發表。

結訓學員即具資格加入FASCA金山灣區分會，參與僑社及社區服務活動，若服務累積超過100小時，將由相關單位協助申請「美國總統志工服務獎」，使升學 之路更具優勢。

報名費用100美元，學員報名錄取後7天內繳交給金山灣區僑教中心。相關活動報名資訊，請洽金山灣區僑教中心林怡嫻Yolanda Lin，電洽408-747-0394分機117或電郵[email protected]。