灣區學者張智北：教宗勇於改革 辭世影響世界深遠

美國海軍研究學院特聘教授張智北分析，教宗辭世對世界的影響非常大。（張智北提供）

日前辭世的教宗方濟各 來自阿根廷，是一千年來第一位非歐洲教宗。美國海軍研究學院特聘教授張智北分析，教宗辭世對世界的影響非常大，教宗從信仰邊陲走向核心，不畏傳統、勇於改革，始終與弱勢站在一起，為正義、人性與尊嚴發聲。

張智北分析，2020年方濟各推動的「羅馬呼籲」集結了猶太、伊斯蘭領袖與科技巨頭IBM和微軟，共同簽署AI 發展應以人類尊嚴、透明、公義與責任為核心的宣言，成為全球首個AI倫理規範，展現宗教在科技突飛猛進的時代，依然能引領人類道德方向。

方濟各從不高高在上。張智北說，方濟各拒絕入住教宗專屬宮邸，選擇住在過去習慣的出差招待所，他關懷難民、貧民、邊緣群體，為社會中最弱小者奔走呼號，並允許再婚者領聖體，這些立場挑戰了傳統教條，也讓他飽受保守派攻擊。

他分析，很多美國和西歐的主教和方濟各做對，有的甚至祈禱天主早日把他召回，天主教最大媒體EWTN更長期對他猛烈批判，但方濟各從未退讓，堅持信仰的核心是愛與正義。

歷屆教宗都對流傳的奇蹟報導謹慎處理，以免影響了信眾的信仰熱情。張智北分析，但方濟各在2016年回答對波士尼亞顯靈事件的看法時，直言「寧願聖母做永遠發愛的慈母，而不是定期發報的電報局長」；2024年方濟各又低調解封教廷多年未敢公布的調查報告，針對流傳近一世紀荷蘭「萬國之母」顯靈事件的真相。因為方濟各深信，維護教會的公信力，比短暫的虔誠感動更能守護信仰。

張智北分析，方濟各對教廷長期的官僚和腐敗也不手軟，2020年他解除教廷第三號人物、樞機主教貝丘的職權，貝丘後來因濫權與貪汙初審被判五年半徒刑，成為首位遭教廷判刑的紅衣主教。

方濟各的感召力早已超越宗教藩籬。張智北說，方濟各打動的不僅是信徒，也包括無神論者與其他宗教信仰者，他讓世人重新看見宗教的可能性：不再是戒律與排他性的堡壘，而是守望人性與良知的燈塔。

天主教的下一步，將取決於樞機主教祕密會議的選舉結果。張智北分析，保守派迫不及待等到了這一天，德國主教穆勒甚至警告說不能繼續方濟各「慈悲優先於教條」的主張，不然教會恐將走向分裂，在此關鍵的十字路口，希望方濟各點燃的火炬，能持續照亮教會通往現代與人道的道路，不熄不滅。