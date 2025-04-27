政策大轉彎 簽證危機暫緩解 金山留學生心情如雲霄飛車

灣區留學生家長陪孩子做教務諮詢。（記者李怡／攝影）

一紙突如其來的通知，打亂了數千名在美留學生 的生活節奏。又是一紙政策轉彎，讓人們終於暫時鬆了口氣。

川普政府日前宣布，將恢復部分因政策變動而被取消的外國學生簽證 ，並著手建立新的審查程序。司法部律師克蘭（Elizabeth Kurlan）向加州聯邦法院證實，受影響學生的紀錄將重新恢復到「學生與交流訪問者資訊系統」（SEVIS）中，讓他們可以合法留在美國繼續學業。

這場風波源於數月前，政府以「維護國家利益」為由，突然取消大量外國學生的合法身分。據Inside Higher Ed統計，至少有1800名學生、280所大學受到衝擊。學生當中，有人曾參加政治抗議，有人僅是因交通違規留下紀錄，也因此被列為取消對象。

一時間，恐懼與焦慮在各大校園蔓延。有人選擇提前離境，有人整晚無法安眠，只因害怕下一次例行檢查就成了被遣返的開始。

舊金山 許多留學生用「心驚膽跳」來形容這段日子。來自中國廣州、現就讀於舊金山加大（UCSF）的黃同學回憶：「那時候根本不敢遠行，連周末去舊金山市區逛個街，都隨身攜帶護照和所有身分文件。」

黃同學說，簽證取消消息傳出後，朋友圈幾乎每天都有人討論應該「打包回國」還是「硬撐到底」，有同學甚至提前辦理了退學手續，只為求個心安。

如今，聽聞政府決定恢復SEVIS紀錄，黃同學才稍稍放下心來。她說：「雖然知道風險還在，但至少不必每天擔心半夜被移民局敲門了。」

舊金山州大（SFSU）也表示，近期已設立專門小組協助受影響的國際學生，確保他們及時更新紀錄、符合簽證要求。舊金山州大國際學生事務處工作人員透露，學生們這幾個月的心理壓力非常大，很多人都需要更多指引和協助。

不過，司法部也提醒，即使紀錄恢復，移民與海關執法局（ICE）仍有權以其他理由終止學生身分，例如未保持有效學籍或從事違法活動。

學生律師團體批評，政府當初的「突襲式取消」嚴重侵犯了學生的基本權益，並造成大規模心理創傷。「很多學生因害怕被拘留或遣返，根本無法專心完成學業，這是對未來人才的極大浪費。」一位代表律師在法庭外受訪時說道。

儘管這場危機暫時緩解，但對許多留學生而言，未來仍然充滿不確定性。政策可以朝令夕改，而真正的安全感，似乎仍遙遙無期。「留在這裡繼續讀書，還是回家？」這個問題，仍困擾著無數身在異鄉的年輕人。