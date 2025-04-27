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藥價將大降？川普新政策 讓舊金山民眾期待又擔心

記者李怡／舊金山報導
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川普政府正在考慮要將美國藥品價格降至其他開發國家的水平。（記者李怡／攝影）
川普政府正在考慮要將美國藥品價格降至其他開發國家的水平。（記者李怡／攝影）

川普政府正在考慮一項大膽政策，要把美國藥品價格降到跟其他已開發國家一樣的水準。就是要把美國三倍於歐洲的藥價給壓下來。消息一出，舊金山不少居民都在討論：「這到底是救命的好消息，還是會帶來新麻煩?」

正在華埠買藥的林阿伯，是每個月都要用醫療卡（Medicare）拿處方藥，他坦白說：「我一個月下來藥費就要好幾百，吃都不敢亂吃。要是能像加拿大那樣便宜一點，當然是好事。」

川普政府正在考慮要將美國藥品價格降至其他開發國家的水平。（記者李怡／攝影）
川普政府正在考慮要將美國藥品價格降至其他開發國家的水平。（記者李怡／攝影）

華埠經營藥局超過20年的張藥師則直言：「你說病人想要便宜藥，這我當然懂。但藥價一降，如果藥廠不給我們批發價優惠，小藥局很難活下去。」他補充說，有時候政策一出，看起來對民眾有利，實際上反而是壓在最基層的藥局和病人身上。「萬一有一天顧客來配藥，我說這個藥沒進貨、要等一個禮拜，顧客受得了嗎？」

美國現在是全世界藥價最高的國家，平均藥價是其他已開發國家的三倍。據了解，川普在第一任期就曾提過「藥品國際參考定價」，想比照其他國家的藥價來定價，當時被法院擋了下來。如今重啟這項計畫，理由是要幫納稅人省錢，甚至喊出7年要省下850億美元。

有醫藥行業人士指出，如藥價真能降下來，的確可以幫助很多人。但政策一旦推出，牽一髮動全身，不只藥價變了，藥品供應、研發進度，甚至小藥局的生存，都可能受到衝擊。

目前白宮和相關單位還沒正式回應這項政策會不會實施。但在物價飛漲、民生壓力沉重的今天，藥價問題確實讓不少舊金山居民焦慮又期待。

藥局 華埠 舊金山

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