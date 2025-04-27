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迦南教會攜手台灣布袋戲團「集藝戲坊」 灣區布道

記者江碩涵／聖荷西報導
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迦南教會邀請台灣集藝戲坊和光星閣掌中劇團，攜手牧師劉曉亭（劉三），一起用布袋戲進行佈道會，用傳統藝術說出永恆盼望。（主辦單位提供）
迦南教會邀請台灣集藝戲坊和光星閣掌中劇團，攜手牧師劉曉亭（劉三），一起用布袋戲進行佈道會，用傳統藝術說出永恆盼望。（主辦單位提供）

享譽國際的台灣布袋戲團「集藝戲坊」即將到舊金山灣區。迦南教會邀請台灣集藝戲坊和光星閣掌中劇團，攜手牧師劉曉亭（劉三），一起用布袋戲進行布道會，用傳統藝術說出永恆盼望，時間是5月3日下午2時，地點在迦南教會（地址： 4405 Fortran Ct. San Jose CA 95134）。

迦南教會表示，活動將邀請台灣集藝戲坊與光興閣掌中劇團聯手演出 ，用布袋戲布道，另外還會有布袋戲工作坊，民眾可親身體驗布袋戲表演與戲偶製作，適合大朋友、小朋友一同參與，另有 點心時間，活動後備有輕食與交流時光，讓灣區社區朋友們可互相認識，交到更多志同道合的朋友。

這次來美巡演的「集藝戲坊」曾多次獲頒文化獎項，長年投入布袋戲藝術的傳承與創新。活動以劉曉亭帶領的宣道行程為起點，經由真心愛台灣與布袋戲界專業團隊合作推動，進一步擴大為面向社區的文化交流活動，盼能在歡樂中傳遞台灣的藝術與故事。

演出由知名布袋戲演師黃僑偉領銜，他師承台灣國寶級大師李天祿、陳錫煌與李傳燦，是少數能完整傳承傳統技藝的演師之一。黃僑偉多年來積極推動布袋戲跨界創作，融合南管戲、提線傀儡戲、歌仔戲、京劇、現代舞、燈光劇場等多元藝術元素，讓傳統布袋戲煥發新生，走進更多人的視野。

另外，集藝戲坊5月4日下午2時至5時，也將在庫比蒂諾Community Hall表演結合傳統與創意的布袋戲，並與Puppet Show手作坊合作，邀請觀眾攜帶一個600毫升的寶特瓶，現場提供不織布與教學，親手打造專屬布偶，無論大人小孩，都能從中體驗創作樂趣，享受寓教於樂的互動時光。

真心愛台灣會長高椿惠表示，演出當天將以台語呈現，搭配英文字幕，並在開演前介紹劇情背景與觀眾互動的時間，不同語言背景的觀眾都能輕鬆投入，也有機會接觸與學習台語文化。

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