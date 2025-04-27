聖塔克拉拉籲做好夏季停電應對

聖塔克拉拉市提醒居民做好停電應對。（取自聖塔克拉拉市府官網）

隨著夏季即將來臨，用電高峰也將到來。上個月聖塔克拉拉市第三選區發生了大面積停電事件，市府藉此機會提醒居民檢視在突發斷電時的應對準備與基本安全守則。

此次停電為局部性事件，聖塔克拉拉市供電單位矽谷 電力公司（Silicon Valley Power, SVP）於第一時間啟動搶修程式。市府呼籲居民如果遇到大面積停電，要保持冷靜、確保安全，避免在停電情況下做出不必要的行動。若居民如需確認是否已知曉停電情況，可撥打408-615-5640，或訪問SVP官網查看即時停電地圖。

市府與社區領袖整理幾項停電期間的應對建議，例如避免開啟冰箱或冷凍庫，冷藏設備若持續關閉，能保持低溫並有助於食物保存。

另外，停電時手邊最好準備電量充足的手電筒是基本裝備，善用無需用電的時間，趁此機會整理居家空間、彈奏樂器或簡單休息，將停電轉化為放慢腳步的契機。

重要設備應備有電力備援，若家中有需電醫療器材或抽水設備，建議配置小型發電機以備不時之需。特別要注意交通規則，如遇交通號誌失效，所有方向車輛應視為「四向停車」，禮讓通行。

此外，市府也再次提醒民眾，灣區 位處地震 帶，面對突發狀況的準備不僅限於停電。基本的應急用品如飲用水、乾糧、手電筒與醫療包等，皆應隨時備妥，準備好了，就不用害怕。