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櫻花如粉白雪海 矽谷箱根公園湧人潮 賞日式和服、書畫

記者龔玥／聖荷西報導
箱根公園內外都有櫻花樹。（記者龔玥／攝影）
箱根公園內外都有櫻花樹。（記者龔玥／攝影）

春光爛漫，櫻花如雪，南灣著名的箱根公園（Hakone Estate and Gardens）迎來一年一度的櫻花季節，吸引大批遊客前來賞花、拍照、體驗日式庭園風情。園區內外櫻花盛放，搭配日式建築、楓樹、竹林與和風景緻，彷彿置身日本京都，成為矽谷地區春季不可錯過的打卡景點。

箱根公園是北加州代表性的日式庭園之一。每年3月下旬至4月上旬，數十株櫻花樹同時盛開，粉白色的花海從入口一路延伸至園區深處，花瓣隨風飛舞，為整個山谷增添浪漫氣息。

記者近日走訪發現，櫻花季期間園區人潮不減，入口處便可見大批遊客在花樹下取景拍照，許多民眾特地穿上淺色洋裝甚至是日式水手服，將這片浪漫的花海化為攝影背景。一家人攜手前來踏青、年輕情侶合影留念，更有攝影師帶著模特兒進行專業拍攝，讓整個園區充滿活力與歡樂氛圍。

園區內保留濃厚日式風格，設有傳統日式建築與展示館，內部陳列多件日本傳統收藏品，包括精緻的和服、書畫等，讓遊客在賞花之餘，也能進一步瞭解日本文化。石橋、水池、曲徑與綠竹交錯構成一幅幅山水畫卷，配上春日暖陽，令人流連忘返。

園內還種植多種樹木，包括楓樹、松樹及竹林，四季景色分明，各有千秋，但櫻花季無疑是最受歡迎的時節。為因應大量遊客與夜間賞花需求，櫻花季期間延長開放時間至晚上，並在部分區域加裝燈飾，營造夜櫻獨特氛圍，讓民眾能在暮色中欣賞另一種花之美。入園票價為每人12美元，園方建議提前線上購票以避開人潮高峰。另設有免費停車場，但在週末及假期經常滿位，建議民眾提早出發或考慮共乘前往。

隨著春日來臨，越來越多灣區居民選擇走出戶外親近自然。箱根公園以其結合自然美景與文化底蘊的特色，成為民眾春遊踏青的首選。不論是櫻花林下的留影、茶亭中的沉靜時光，還是夜櫻燈光下的浪漫時刻，都讓人心醉神迷，成就春日裡最難忘的記憶。

箱根公園春季櫻花盛開。（記者龔玥攝影）
箱根公園春季櫻花盛開。（記者龔玥攝影）
箱根公園櫻花引來不少居民拍照。（記者龔玥／攝影）
箱根公園櫻花引來不少居民拍照。（記者龔玥／攝影）

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