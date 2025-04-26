灣區州議員推新法案 盼遏房租漲幅

加州眾議會1157法案希望進一步降低房租升幅，並把限制擴大到單棟住宅和康斗。(谷歌地圖)

灣區幾名州議員推出新法案，希望加強房租管制。雖然租客聞訊欣喜，但房東認為這種濫法只會讓住房危機更形嚴峻。

聖荷西信使報報導，灣區的州議員正在支持一項旨在加強租金 管制的新法案，該提案受到了租戶權益倡導者的歡迎，但遭到了加州 各地房東團體的強烈抵制。

綽號為「可負擔房租法案」（Affordable Rent Act）的州眾議會1157法案（Assembly Bill 1157），將降低目前針對大多數公寓住宅（apartment buildings）實施的租金升限，並將限制範圍擴大到單戶出租住宅（single-family rental homes）和康斗（condos）。該法案於24日在州眾議會住房委員會（housing committee）獲得通過。

該法案的起草人、聖荷西民主黨眾議員 卡爾拉（Ash Kalra）聲明：「租房者約占加州人口的一半，加州必須採取一切措施，防止家庭流離失所，讓工人能住在工作地點附近，並確保沒有人因租金大幅上漲而陷入無家可歸的境地。」

代表屋崙的民主黨眾議員邦塔(Mia Bonta)和代表密爾比達的李(Alex Lee)也共同起草了該法案。AB 1157旨在緩解加州的住房危機。這些措施包括撤銷可能阻礙新開發項目的環境審查的措施、100億美元的經濟適用房債券，以及一項現已修訂的法案，該法案將迫使各縣幫助支付市政府運營的無家可歸者收容所的費用。

租金管制法案旨在改革2019年擴大全州租金限制的法律。該法AB 1482將租金漲幅限制在每年5%至10%之間，具體取決於通貨膨脹率。它主要適用於15年或以上的公寓建築。

如果1157法案獲得批准，將把租金上漲限度降低至每年2%至5%之間。它還將把租金升限擴大到所有出租的獨棟住宅和康斗。此外，該法案還將取消現行法律規定的2030年失效日期，使這些限制永久化。年齡15歲以下的單位將繼續享有豁免，另外，這類房東也可以向新房客收取任何額度的租金。