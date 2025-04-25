4音樂家聯手 灣區5月9日舉辦母親節慈善音樂會

春意盎然、花開滿城的五月，四位音樂家將攜手在灣區演出「風吹過的旋律：台灣韻樂與傳統之美」，由及時雨基金會（Smiling Raindrop Foundation）策畫、世界華人工商婦女企管協會北加州分會協辦。（記者江碩涵／攝影）

春意盎然、花開滿城的五月，四位音樂家將攜手在灣區 演出「風吹過的旋律：台灣韻樂與傳統之美」，以台灣民謠為主軸，結合鋼琴、二胡、古箏、小提琴等樂器，透過悠揚樂音，訴說對台灣這塊土地的深情記憶。音樂會時間是5月9日晚上7時，地點在McAfee Performing Center（地址：20300 Herriman Ave, Saratoga）。

這場文化與情感交織的演出，由及時雨基金會（Smiling Raindrop Foundation）策畫、世界華人工商婦女企管協會北加州分會協辦，並邀請台灣鋼琴家賈元元（Edna Chia）來美國演出，與三位長期旅居灣區的台裔二胡演奏家江嘉瑞（John Chiang）、古箏演奏家賴宜絜（Jay Lai）、小提琴家王馨平（Mia Wang）攜手合作，詮釋心中的鄉愁與對故鄉的摯愛，並向天下母親獻上真摯的祝福。

及時雨基金會負責人暨世華工商婦女協會北加分會長羅倩如表示，基金會長期致力於支持弱勢與跨文化背景年輕音樂家、藝術家，協助他們在經濟與環境挑戰中持續創作，並透過藝術交流灑下希望的種子，音樂會收益將全數捐贈及時雨基金全球青年音樂及藝術人才的文化交流與成長計畫。

她表示，異鄉的母親節 前夕，希望透過耳熟能詳的台灣旋律，讓長輩們在音樂中找回記憶中的風景、舒解深藏心中的鄉愁。

為慶祝母親節，主辦單位推出母親節闔家歡優惠方案，凡與媽媽、婆婆、奶奶、外婆或阿姨一同觀賞音樂會，買四張門票即贈送一張門票，並加贈現場專業拍攝的一張母親節親子電子合影。現場也規畫母親節主題拍照區、紀念小禮兌換與現場抽獎活動。

音樂會曲目有台灣民謠鋼琴練習組曲、「放風吹」、阿美族民謠「馬蘭姑娘」、二胡與鋼琴合奏「查爾達斯」、古箏與二胡共奏「春江花月夜」、小提琴獨奏「戀歌」、「台灣頌」等。

賈元元是南加州大學 音樂藝術博士，現任教於國立台灣師範大學等校，曾登上卡內基音樂廳、國家音樂廳、韓國AIPAF等舞台。江嘉瑞活躍於亞洲、歐洲與北美，曾任大中華國樂團首席，獲台灣全國音樂比賽與黃鐘獎首獎，現為灣區中樂教育與跨界推廣的重要推手。賴宜絜是旅居舊金山的音樂家與民族音樂學者，曾登台聯合國教科文組織世界遺產節，專輯「變」獲金曲獎提名。王馨平來自台灣音樂世家，獲美國西北大學音樂碩士及全額獎學金，現任教於灣區數所音樂學校，著有散文「18 in France」。