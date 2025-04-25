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聖荷西州大海洋實驗室 年度「開放日」登場

記者龔玥／聖荷西報導
聖荷西州立大學旗下的海洋實驗室舉行開放日。（聖荷西州立大學莫斯蘭灣海洋實驗室官網）
聖荷西州立大學旗下的海洋實驗室舉行開放日。（聖荷西州立大學莫斯蘭灣海洋實驗室官網）

莫斯蘭灣海洋實驗室（Moss Landing Marine Laboratories, MLML）將於26日舉行一年一度的「開放日 （Open House）」，活動從早上9時持續到下午5時，免費對公眾開放。主辦單位邀請灣區民眾一同走進這座矗立於太平洋海岸的科學基地，探索海洋世界的奧秘。

此次開放日地點位於北加州莫斯蘭（Moss Landing）。活動由聖荷西州立大學旗下的MLML主辦，向公眾展示研究人員的最新海洋研究成果，並促進大眾對海洋保育與科學教育的關注與支持。

主辦單位表示，開放日活動內容豐富，適合所有年齡層的參與者。現場將設置多個主題展覽，涵蓋從加州本地的海帶森林生態，到遙遠南極洲的企鵝研究。還有備受家庭歡迎的無脊椎動物觸摸池、尋寶遊戲、教育速談、學生研究展示等互動活動，讓參觀者以生動有趣的方式親身體驗海洋科學的魅力。

今年的開放日還特別推出無聲拍賣（Silent Auction）活動，已於網上提前啟動，並將持續至27日。參與者可透過線上平台瀏覽拍賣品項並進行出價，包括獨特的海洋相關藝術品、學生設計商品、當地企業捐贈的禮品包等。拍賣所得將用於支持MLML學生的研究與獎學金計畫。

此外，活動當天也將設有食品與飲料販售攤位，以及展示並販售學生創作的藝術品與校園商品，所得將直接用來資助學生與研究經費。

目前MLML正在進行年度募資活動，目標籌集2萬5000美元，用於資助學生獎學金、購買海洋研究設備及提供實地研究經驗。所有捐款將直接支持學生與研究項目，幫助年輕學者在海洋領域中持續深耕。透過一年一度的開放日，莫斯蘭灣海洋實驗室不僅展示了海洋研究的前沿成果，也讓更多人有機會近距離了解科學家的工作日常與海洋生態的多樣面貌。

拍賣 加州 灣區

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