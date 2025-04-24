灣區高科技盜車潮肆虐 警方教這5招對抗

聖荷西警方提示居民防止車輛被偷。(取自聖荷西警察局X平台)

灣區 近期汽車竊盜案件激增，犯罪手法更趨高科技。根據各地執法機關回報，小偷現已能利用電子設備繞過無鑰匙車輛的點火系統，幾乎無須任何暴力手段，即可開走車輛。警方警告，這類犯罪不再僅是財產損失，更可能直接威脅民眾安全，因為這些被盜車輛往往被用於更多惡性犯罪活動。

灣區多個城市，包括舊金山 、屋崙 、聖荷西等地，都傳出類似案例。警方指出，許多竊車案並非單純竊盜行為，而是犯罪鏈條的第一環。車輛被偷後，常被用來從事高速飆車表演、街頭賽車，甚至進一步參與「撞車搶劫」（ram raid），即駕車衝撞店家門面進行搶劫。

「我們發現這些被盜車輛後續牽涉多起重大案件，從武裝搶劫到人身攻擊都有，這不僅是財產損失，已構成公共安全威脅，」警方指出，「更糟的是，這些犯罪團體裝備齊全、訓練有素，而且不惜使用暴力。」

過去許多民眾認為配備無鑰匙進入系統的新款車輛更安全，然而如今這項便利技術卻成為漏洞。竊賊使用一種便攜裝置，可以模擬鑰匙訊號或直接連接車輛電腦系統，繞過防盜設計。警方指出，這類設備透過非法管道在網路黑市上取得容易，讓普通竊賊也具備高技術偷車能力。

警方強調，這些盜竊集團往往攜帶武器，行動迅速，民眾若發現可疑人物或竊盜行為，應立即撥打911報警，而非冒險與嫌犯對峙。「你的安全比你的車更重要，請記住這一點，」警方建議提供報案時可留下的資訊包括：可疑車輛的品牌、型號與車牌，嫌疑人衣著、身形或其他可辨識特徵，以及事件發生的時間與地點。

為對抗這類新型態偷車技術，警方與保安專家共同提出以下五項實用建議：1.安裝GPS追蹤裝置，許多設備能在車輛被未授權移動時發出警報，並即時傳送位置資訊，有助警方迅速尋回失竊車輛。2.加裝點火終止開關，即便竊賊能啟動車輛電子系統，若無法完成點火程式，仍難以開走車輛。3.使用可見性高的方向盤鎖，鎖具雖屬老式，卻因其明顯的視覺威嚇效果而讓不少竊賊知難而退。4.設置監控攝影機，若車輛停放於自宅外，建議裝設涵蓋停車區域的高解析度攝影機。若不幸失竊，影片紀錄可成為破案關鍵。5.安裝智慧警報系統，現代車用警報器可偵測震動、玻璃破裂與非法開門等異常情況，並可即時通知車主手機。