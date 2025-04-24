我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

灣區高科技盜車潮肆虐 警方教這5招對抗

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西警方提示居民防止車輛被偷。(取自聖荷西警察局X平台)
聖荷西警方提示居民防止車輛被偷。(取自聖荷西警察局X平台)

灣區近期汽車竊盜案件激增，犯罪手法更趨高科技。根據各地執法機關回報，小偷現已能利用電子設備繞過無鑰匙車輛的點火系統，幾乎無須任何暴力手段，即可開走車輛。警方警告，這類犯罪不再僅是財產損失，更可能直接威脅民眾安全，因為這些被盜車輛往往被用於更多惡性犯罪活動。

灣區多個城市，包括舊金山屋崙、聖荷西等地，都傳出類似案例。警方指出，許多竊車案並非單純竊盜行為，而是犯罪鏈條的第一環。車輛被偷後，常被用來從事高速飆車表演、街頭賽車，甚至進一步參與「撞車搶劫」（ram raid），即駕車衝撞店家門面進行搶劫。

「我們發現這些被盜車輛後續牽涉多起重大案件，從武裝搶劫到人身攻擊都有，這不僅是財產損失，已構成公共安全威脅，」警方指出，「更糟的是，這些犯罪團體裝備齊全、訓練有素，而且不惜使用暴力。」

過去許多民眾認為配備無鑰匙進入系統的新款車輛更安全，然而如今這項便利技術卻成為漏洞。竊賊使用一種便攜裝置，可以模擬鑰匙訊號或直接連接車輛電腦系統，繞過防盜設計。警方指出，這類設備透過非法管道在網路黑市上取得容易，讓普通竊賊也具備高技術偷車能力。

警方強調，這些盜竊集團往往攜帶武器，行動迅速，民眾若發現可疑人物或竊盜行為，應立即撥打911報警，而非冒險與嫌犯對峙。「你的安全比你的車更重要，請記住這一點，」警方建議提供報案時可留下的資訊包括：可疑車輛的品牌、型號與車牌，嫌疑人衣著、身形或其他可辨識特徵，以及事件發生的時間與地點。

為對抗這類新型態偷車技術，警方與保安專家共同提出以下五項實用建議：1.安裝GPS追蹤裝置，許多設備能在車輛被未授權移動時發出警報，並即時傳送位置資訊，有助警方迅速尋回失竊車輛。2.加裝點火終止開關，即便竊賊能啟動車輛電子系統，若無法完成點火程式，仍難以開走車輛。3.使用可見性高的方向盤鎖，鎖具雖屬老式，卻因其明顯的視覺威嚇效果而讓不少竊賊知難而退。4.設置監控攝影機，若車輛停放於自宅外，建議裝設涵蓋停車區域的高解析度攝影機。若不幸失竊，影片紀錄可成為破案關鍵。5.安裝智慧警報系統，現代車用警報器可偵測震動、玻璃破裂與非法開門等異常情況，並可即時通知車主手機。

面對日益猖獗的高科技偷車潮，警方也呼籲社區共同合作，透過鄰里互助、社區巡守與即時通報來建構防護網。在新技術成為雙面刃的今日，汽車不再只是代步工具，也可能成為犯罪的幫兇。警方提醒，保護愛車，亦是守護社區安全的第一步。

車輛被偷後用於進行「撞車搶劫」。（聖荷西警方提供）
車輛被偷後用於進行「撞車搶劫」。（聖荷西警方提供）

灣區 舊金山 屋崙

上一則

形象優質竟惹衛生醜聞 民眾震驚、失望

下一則

鼠患等衛生違規問題未改正 庫市全食超市勒令暫停營業

延伸閱讀

高科技盜車潮橫掃灣區 警方支招對抗盜車手法

高科技盜車潮橫掃灣區 警方支招對抗盜車手法
南加竊賊新套路騙年長者 送條假項鍊摘取真珠寶

南加竊賊新套路騙年長者 送條假項鍊摘取真珠寶
40歲以上產婦比率 灣區2縣奪前2名

40歲以上產婦比率 灣區2縣奪前2名
陳子晉獨立參選市議員 挑戰莊文怡

陳子晉獨立參選市議員 挑戰莊文怡
WiDS青少年資料馬拉松 灣區學生探索ADHD趨勢

WiDS青少年資料馬拉松 灣區學生探索ADHD趨勢

熱門新聞

矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

2025-04-18 15:27
史丹福畢業生經營冰毒、古柯鹼販賣集團被捕；圖為示意圖。(取材自Pexels網站)

販毒首腦被捕 史丹福畢業生「以為在做好事」被判4年

2025-04-22 14:03
醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
舊金山生活成本特高，10萬美元年薪實際能享受到的價值只有4萬2128美元。 (谷歌地圖)

10萬年薪紐約、舊金山花最快 這些城市卻能存下大筆

2025-04-16 17:38
Goodwill將關閉灣區11家門店。(取自Goodwill官網）

Goodwill大規模整併轉型 關閉灣區11家店

2025-04-21 02:19

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光