灣區Cybertruck車禍 死者父母告駕駛家屬

灣區Cybertruck撞車事故遇難者父母起訴駕駛人家屬。（電視新聞截圖）

據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，19歲的塚原（Krysta Tsukahara）於去年11月在東灣比德蒙（Piedmont）發生的特斯拉 （Tesla） Cybertruck 車禍中身亡，她的父母已提起非正常死亡訴訟。

卡爾‧冢原（Carl Tsukahara）和諾埃爾‧冢原（Noelle Tsukahara）說，他們周三（23日）向阿拉米達縣高等法院（Alameda County Superior Court）提交了訴狀，針對的是同在車禍中喪生19歲的駕車人狄克森（Soren Dixon）的遺產和派特森（Charles Patterson），後者是這輛2024特斯拉Cybertruck的註冊車主。據報導，派特森是狄克森的祖父。

訴訟指控派特森在車輛的操作、委託和維護方面存在過失。冢原夫婦聲稱，派特森因疏忽而將 Cybertruck交託給狄克森。

該家庭要求賠償喪葬費用和女兒未來生活費的損失，以及「愛、陪伴、安慰、照顧、幫助、保護、親情、社會和精神支持」的損失。

卡爾‧冢原提出了一份倖存者訴訟，聲稱Krysta「遭受了嚴重的精神傷害和驚嚇，以及重大和痛苦的身體傷害」，並要求賠償她所遭受的痛苦。

他在一份新聞稿中說：「Krysta是一位美麗、聰明的年輕女性，她的生活剛剛起步。我們不得不忍受當晚與她在一起的人的沉默，以及對一個人怎麼能在酗酒和吸毒的情況下駕駛這輛車的不解。」

20歲的尼爾森（Jack Nelson）也在車禍中喪生。第四名乘客是20歲的米勒（Jordan Miller），他被後面開車的朋友從卡車上拉了出來，倖免於難。

當晚早些時候參加派對的朋友們在車禍發生前駕駛第二輛車跟隨Cybertruck，在車禍現場，當警方問及第二輛車的司機是否認為狄克森能夠開車時，他說：「從法律上講，不能。從身體角度來看，可以。」

根據加州 公路巡警（California Highway Patrol，CHP）的一份報告，車禍發生前，他們在比德蒙的一個朋友家喝了酒，狄克森當晚喝了八杯酒，包括啤酒和伏特加。

3月2日，「標準報」記者上門時，一位應門的女士說，這群人在凌晨2時30分或3時左右離開聚會，前往狄克森家，以便他在前往米勒家之前取回Cybertruck。

根據「標準報」查閱的紀錄，狄克森曾在2023年2月因在時速65哩區域內以102哩超速而被開罰單。在他完成了CHP舉辦的駕駛教育課程後，違反車輛法規的罰單被撤銷。

冢原一家的律師Roger Dreyer說，車禍發生時，冢原坐在後排乘客座位上。據訴訟稱，毒理學報告顯示冢原體內有微量酒精，而司機體內的酒精和毒品含量明顯更高。三名死者的血液中均檢測出古柯鹼（Cocaine）。