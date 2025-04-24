孫健萍訪灣區僑界 力推國民黨改革 注入新活力

國民黨中常委、主席參選人孫健萍與灣區僑界人士交流對黨務改革的看法與建言。（記者王日芯╱攝影）

國民黨 中常委、主席參選人孫健萍日前在聖荷西 出席由當地分部舉辦的「中國國民黨的新政治與新生命」談話會，與灣區僑界人士交流對黨務改革的看法與建言。

此次活動由國民黨聖荷西分部杜麗芳主持，常委朱季光、中華民國 僑務諮詢委員鄭積森、全美台灣同鄉聯誼會前會長黃偉悌、北加州中國大專校友會聯合會財務長吳國廷等人出席。

孫健萍表示，此行在於廣泛聽取海外黨員聲音，推動黨內「第三次革命」，以期為國民黨注入新的活力。

孫健萍在接受採訪時表示，國民黨若要重獲人民支持，必須恢復對重大議題與核心價值的論述能力。他指出，當前黨內過於依賴派系協商與空泛口號，忽略了理念與制度建設，失去了吸引中間選民與年輕世代的能量。他主張設立由黨主席直屬的「公共論述復興小組」，重新詮釋三民主義與中華民國憲政體制，並發展具有時代性的經濟、社會與產業政策，以「中間偏左」路線擴大支持基礎。

針對黨務組織發展，孫健萍主張，將部分任務型委員會升格為黨部編制，擴大基層參與。強調要推動「集體領導」，破除「一言堂」的領導模式，建立制度化的初選機制，杜絕密室協商與人情安排。

談及黨的政治文化，孫健萍主張建立「清新政治」，全面杜絕黑金與裙帶現象，提升黨的社會形象與信任。在人才培養方面，孫健萍表示，國民黨需落實平民參政，跳脫過去菁英主義框架，讓更多具有理念與能力的年輕人進入政治體系。

孫健萍總結指出，國民黨的未來在於勇於自我革新。他認為，唯有年輕化、制度化、理念化，才能凝聚共識，重建信任。