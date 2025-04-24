我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

形象優質竟惹衛生醜聞 民眾震驚、失望

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Whole Foods因食物有機與新鮮，一直受到舊金山灣區民眾的喜愛。示意圖，非內文所述的那家Whole Foods門店。（記者李怡／攝影）
Whole Foods因食物有機與新鮮，一直受到舊金山灣區民眾的喜愛。示意圖，非內文所述的那家Whole Foods門店。（記者李怡／攝影）

南灣庫比蒂諾的全食（Whole Foods）超市嚴重衛生問題，被聖塔克拉拉縣政府勒令暫停營業，引發舊金山灣區居民高度關注與熱議，成為社區焦點事件。

根據聖縣政府說法，該店「對公眾健康構成直接威脅」，必須在完成所有整改、恢復許可後方能重啟營業。Whole Foods則發聲明表示，目前正在進行「必要維修與保養」，並強調將全面提升食品安全標準。

消息一出，許多舊金山民眾感到震驚與失望。住在Nob Hill的Wendy Wong說：「Whole Foods一直給人很高端、有機、健康的印象，沒想到會有這麼嚴重的衛生問題，實在令人難以接受。」過去自己常在此品牌連鎖超市購物，但現在「可能會先觀望一段時間」。

Whole foods因食物有機與新鮮，一直受到舊金山灣區民眾的喜愛。示意圖，非...
Whole foods因食物有機與新鮮，一直受到舊金山灣區民眾的喜愛。示意圖，非內文所述的那家Whole Foods門店。（記者李怡／攝影）

也有家長表達對食品安全的擔憂。住在米慎區的劉太太說：「我常買他們的熟食和麵包給孩子吃，現在想起來心裡毛毛的。希望他們真的能把這些問題根除，不然就太辜負消費者信任了。」

日落區的Steven Jones則較為寬容，認為應給予品牌改進機會：「其實每一家大型連鎖店都有出包的時候，重點是他們如何處理後續。Whole Foods願意停業整改，態度算是負責任。」

但也有居民擔心，連Whole Foods這種以高標準自詡的超市都能出現問題，其他規模較小、監管更弱的店家是否也暗藏危機。居住在北灘的年輕華裔Fiona Chang說：「這讓我開始懷疑，連Whole Foods都這樣，那我們平常去的社區雜貨店、外賣小餐館，衛生情況是不是更糟，政府是不是應該擴大稽查?」

業界人士指出，Whole Foods此次事件恐將影響其品牌形象與顧客信心，尤其在舊金山灣區高端社區中，消費者對食品衛生要求普遍較高，後續是否能成功重建信任仍有待觀察。

目前尚未確定該店重新開放的具體時間，但衛生局已表明，將密切監督整改進程，確保公共安全無虞後方可重新營業。

舊金山 灣區 華裔

上一則

跨性別被曝光 前聖荷西州大女排球員：人生最黑暗時刻

下一則

灣區高科技盜車潮肆虐 警方教這5招對抗

延伸閱讀

藥價要大降？川普新政策讓舊金山民眾又期待又擔心

藥價要大降？川普新政策讓舊金山民眾又期待又擔心
高端超市竟鼠蟑成患 南灣Whole Foods因衛生問題關閉

高端超市竟鼠蟑成患 南灣Whole Foods因衛生問題關閉

廖欽和服務社區數十年 斯人已逝友人緬懷

廖欽和服務社區數十年 斯人已逝友人緬懷
「皇后崛起」啟動 6月滿滿展覽、表演、社區慶典

「皇后崛起」啟動 6月滿滿展覽、表演、社區慶典
陳子晉獨立參選市議員 挑戰莊文怡

陳子晉獨立參選市議員 挑戰莊文怡

熱門新聞

矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

2025-04-18 15:27
史丹福畢業生經營冰毒、古柯鹼販賣集團被捕；圖為示意圖。(取材自Pexels網站)

販毒首腦被捕 史丹福畢業生「以為在做好事」被判4年

2025-04-22 14:03
醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
舊金山生活成本特高，10萬美元年薪實際能享受到的價值只有4萬2128美元。 (谷歌地圖)

10萬年薪紐約、舊金山花最快 這些城市卻能存下大筆

2025-04-16 17:38
Goodwill將關閉灣區11家門店。(取自Goodwill官網）

Goodwill大規模整併轉型 關閉灣區11家店

2025-04-21 02:19

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光