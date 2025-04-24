排放有害氣體 聖荷西金德摩根子公司遭罰款

圖為金德摩根在聖荷西的子公司。（Google Maps）

灣區 空氣品質管理局（Bay Area Air Quality Management District）近日宣布，能源公司金德摩根（Kinder Morgan Inc.）旗下在聖荷西 與列治文市設有油庫的子公司，因多項空氣品質違規行為，遭罰款總計22萬6990美元。

根據NBC Bay Area報導，這些油庫是燃料儲存與轉運設施，汽油和其他燃料會先在此儲存，再運送至加油站或其他終端地點。根據資料，這次處罰涵蓋2022年至2023年間發出的8張罰單，涉及違規行為包括碼頭油罐頂部出現裂縫，燃料儲存量超出合法上限，油罐頂部的視孔小於法規要求，聖荷西碼頭發生10加侖汽油外洩事件，聖荷西碼頭另發現兩處蒸氣洩漏

空氣局強調，所有違規行為目前已獲糾正。局方指出：「接到傳票 後，違規單位須立刻修復問題，並視違規嚴重程度繳納罰款。修復措施可能包括暫停特定作業、調整操作流程，或更換設備。」

這項罰款凸顯灣區對空氣品質維護的嚴格標準。近年來，隨著居民對環境健康意識的提升，空氣局加強了對工業排放的監管。專家呼籲業者持續強化設施安全與環保措施，以保障公共健康。