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40歲以上產婦比率 灣區2縣奪前2名

編譯林思牧╱綜合報導
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美國各縣2023年分娩的婦女中，年齡至少40歲的百分比最高的兩個縣，馬連縣和舊金山都在灣區。(美聯社)
美國各縣2023年分娩的婦女中，年齡至少40歲的百分比最高的兩個縣，馬連縣和舊金山都在灣區。(美聯社)

全國各縣2023年分娩的婦女中，年齡至少40歲的百分比最高的兩個縣，都是在灣區。另外，不論男女，大家都把生孩子的時間向後延。

舊金山紀事報報導，2023年馬連縣 11.3%的生育婦女年齡至少為40歲，這是美國所有人口至少10萬的縣分中最高的比率。舊金山縣的比率位居第二，其中10.9%的產婦年齡在40歲或以上。

史丹福醫學院婦產科生殖內分泌和不孕症臨床副教授阿嘎加諾瓦（Lusine Aghajanova）注意到，灣區想要懷孕的婦女的年齡在增加。她表示，她的顧客中不少40歲甚至45歲以後的女子希望懷孕生孩子，其中包括首次嘗試懷孕的女性，以及尋求第二次或第三次懷孕的女性。」

根據聯邦疾病預防控制中心CDC的數據，2023年舊金山縣生產的婦女平均年齡為33.6歲。這是美國所有人口至少10萬的縣中年齡最高的。全國範圍內，母親的平均年齡為29.6歲。馬連縣生產婦女的平均年齡位居第二，為33.5歲。在灣區各縣中，蘇拉諾縣最低，為30.4歲。

2023年，全國40歲以上女性的生育率為4.1%。這是40歲以上女性的生育率首次超過青少年女性。這種轉變可能有多種原因，但其中之一是輔助生殖技術的進步，如卵子冷凍和體外受精，使得女性在40多歲時仍能生育。阿嘎加諾瓦說，一些灣區科技公司已經開始提供卵子冷凍服務。

專家表示，追求教育和職業目標也可能導致延後生育，而且延後生育的不僅是女性。俄亥俄州立大學社會學家、人口研究所所長海福德(Sarah Hayford)說：「男性也在等待更晚的時間才有小孩。」

北卡羅萊納大學教堂山分校社會學家、卡羅萊納人口中心主任古佐(Karen Benjamin Guzzo)在電子郵件中表示，準父母需要更長的時間才能做好生孩子的準備。「城裡人等待的時間肯定更長…尤其是在生活成本昂貴的城市，大城市的兒童保姆和住房既稀缺又昂貴，這也意味著人們需要等待更長時間才能賺到『足夠』的錢。這種情況在灣區尤其明顯，因為這是全美生活成本最高的地區。」

灣區 舊金山 俄亥俄州

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