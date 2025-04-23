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華人居民上街 促罷免市議員殷嘉立　

記者李怡╱舊金山報導
華人社區發聲：要求罷免市議員殷嘉立，居民抗議「漠視民意」盼還大眾通行權。（受訪者供圖）
華人社區發聲：要求罷免市議員殷嘉立，居民抗議「漠視民意」盼還大眾通行權。（受訪者供圖）

一場由華人居民主導的罷免市議員行動在舊金山日落區街頭引發關注。數十位社區成員22日上午聚集在19大道與Irving街口，手持醒目的「Recall Engardio（罷免殷嘉立）」標語牌，呼籲市選民支持罷免第四區市議員殷嘉立，並指出他在政策上背離選民意願、罔顧社區聲音，以及向大家呈現海傍公路（Great Highway）關閉後，造成19街的道路混亂和擁擠。

抗議現場，不少華人長者與年輕選民共同發聲，表達對殷嘉立任期內作為的不滿，其中一項爭議焦點為海傍公路的交通政策變更。抗議發起人表示，殷嘉立曾在競選時承諾重新開放海濱大道供車輛通行，但上任後卻未兌現承諾，導致居民對其誠信產生嚴重質疑。

社區領袖林志斯說：「我們今天站出來，不是為了政治，是為了我們的社區能夠發出聲音。殷嘉立在競選時承諾要傾聽民意，現在卻選擇忽視居民的真實需要。我們要的是一位真正願意為選區服務、說到做到的市議員。」

不少當地商家也對殷嘉立的作為感到失望。在日落區經營中餐廳多年的楊老闆說：「我在這裡開店幾十年了，從沒想過有一天社區內的交通會被封、鄰居們的出行受到如此大的影響，我們的聲音需要被聽到。」

在抗議隊伍中，年輕一代的聲音格外響亮。社區代表Selena Chu說：「我站在這裡，是為了年輕一代發聲。我們選出來的代表，應該是傾聽、合作、解決問題，而不是冷漠、推託、迴避責任。這次罷免，不只是對一個市議員的評價，更是我們社區對未來的選擇。」

殷嘉立以改革者形象當選，但目前在交通政策與部分選區議題上引發爭議。

組織者表示已著手啟動罷免程序，並將持續蒐集選民簽名，期望透過民主機制讓社區找回真正的代表。

針對當天的罷免記者會，「挺殷嘉立」反罷免陣營發聲明表示，這場活動內容與上月集會雷同，多位發言人並非第四區居民，無法代表整體華人聲音。

聲明指出，已有多位華裔社區領袖與居民公開反對罷免，並強調殷嘉立長期在治安、教育、夜市及長者防詐方面深耕社區，深獲華人支持。

華人社區發聲：要求罷免市議員殷嘉立，居民抗議「漠視民意」盼還大眾通行權。（受訪者...
華人社區發聲：要求罷免市議員殷嘉立，居民抗議「漠視民意」盼還大眾通行權。（受訪者供圖）
華人社區發聲：要求罷免市議員殷嘉立，居民抗議「漠視民意」盼還大眾通行權。（受訪者...
華人社區發聲：要求罷免市議員殷嘉立，居民抗議「漠視民意」盼還大眾通行權。（受訪者供圖）
華人社區發聲：要求罷免市議員殷嘉立，居民抗議「漠視民意」盼還大眾通行權。（受訪者...
華人社區發聲：要求罷免市議員殷嘉立，居民抗議「漠視民意」盼還大眾通行權。（受訪者供圖）

罷免 華人 舊金山

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