華人居民上街 促罷免市議員殷嘉立　

華人社區發聲：要求罷免市議員殷嘉立，居民抗議「漠視民意」盼還大眾通行權。（受訪者供圖）

一場由華人 居民主導的罷免 市議員行動在舊金山 日落區街頭引發關注。數十位社區成員22日上午聚集在19大道與Irving街口，手持醒目的「Recall Engardio（罷免殷嘉立）」標語牌，呼籲市選民支持罷免第四區市議員殷嘉立，並指出他在政策上背離選民意願、罔顧社區聲音，以及向大家呈現海傍公路（Great Highway）關閉後，造成19街的道路混亂和擁擠。

抗議現場，不少華人長者與年輕選民共同發聲，表達對殷嘉立任期內作為的不滿，其中一項爭議焦點為海傍公路的交通政策變更。抗議發起人表示，殷嘉立曾在競選時承諾重新開放海濱大道供車輛通行，但上任後卻未兌現承諾，導致居民對其誠信產生嚴重質疑。

社區領袖林志斯說：「我們今天站出來，不是為了政治，是為了我們的社區能夠發出聲音。殷嘉立在競選時承諾要傾聽民意，現在卻選擇忽視居民的真實需要。我們要的是一位真正願意為選區服務、說到做到的市議員。」

不少當地商家也對殷嘉立的作為感到失望。在日落區經營中餐廳多年的楊老闆說：「我在這裡開店幾十年了，從沒想過有一天社區內的交通會被封、鄰居們的出行受到如此大的影響，我們的聲音需要被聽到。」

在抗議隊伍中，年輕一代的聲音格外響亮。社區代表Selena Chu說：「我站在這裡，是為了年輕一代發聲。我們選出來的代表，應該是傾聽、合作、解決問題，而不是冷漠、推託、迴避責任。這次罷免，不只是對一個市議員的評價，更是我們社區對未來的選擇。」

殷嘉立以改革者形象當選，但目前在交通政策與部分選區議題上引發爭議。

組織者表示已著手啟動罷免程序，並將持續蒐集選民簽名，期望透過民主機制讓社區找回真正的代表。

針對當天的罷免記者會，「挺殷嘉立」反罷免陣營發聲明表示，這場活動內容與上月集會雷同，多位發言人並非第四區居民，無法代表整體華人聲音。

聲明指出，已有多位華裔社區領袖與居民公開反對罷免，並強調殷嘉立長期在治安、教育、夜市及長者防詐方面深耕社區，深獲華人支持。