僑委會推「戀念台灣」 短期返台體驗計畫

台灣僑委會與教育部國教署合作，今年繼續舉辦「戀念台灣-海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫」。（主辦單位提供）

台灣僑委會與教育部 國教署合作，今年繼續舉辦「戀念台灣-海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫」，歡迎有意帶兒女返台參與活動的僑胞，於台灣時間2025年4月21日至5月9日報名申請。

僑委會表示，活動是為了增進海外僑胞兒童或少年，與國內同年齡學童共同學習的機會，並加強感受台灣風土、人情之美，進而認同台灣文化，鏈結對台灣的情感。僑委會曾在2018、2019、2023、2024年舉行過該活動，鼓勵短期返國的海外僑胞帶領6至15歲子女一同回台，到國內學校同年齡兒童或少年共同學習，體驗國內學校課程，學習正體漢字、體驗台灣文化與習俗。

活動深獲國內民眾及海外僑界好評，有效提升台裔子女對台灣的認同，以及與台灣的情感鏈結，並激勵學生持續學習華語文動機，同時也可以拓展台灣的學生國際視野，展開青年學子跨國交流契機。

僑委會表示，截至去年為止，之前活動已成功媒合逾1400 人次，今年預計有19個縣市、49 所國民小學及16所國民中學參加，計畫體驗時間為2025年第一學期（10月1日起至學期末）或第二學期（2026年3月2日起至學期末），申請體驗天數以5至30個上課日為原則，每人至多申請體驗一次。

歡迎有意願帶子女返國參與計畫的僑胞，至僑委會「僑務活動報名系統」網站申請，網址：https://register.ocac.gov.tw/cht/index.php?/sign/nostalgiafortaiwan-2025。