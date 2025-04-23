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WiDS青少年資料馬拉松 灣區學生探索ADHD趨勢

記者江碩涵／聖荷西報導
2025年WiDS青少年資料馬拉松在矽谷南灣Alviso的South Bay Yacht Club 舉行，吸引灣區30多名7至12年級學生參加。（主辦單位提供）
2025年WiDS青少年資料馬拉松在矽谷南灣Alviso的South Bay Yacht Club 舉行，吸引灣區30多名7至12年級學生參加。（主辦單位提供）

2025年WiDS青少年資料馬拉松（Youth Datathon）日前在位於矽谷南灣Alviso的South Bay Yacht Club舉行，吸引灣區30多名7至12年級學生參加，透過一整天的挑戰，深入探索注意力缺陷多動障礙（ADHD）在青少年中的發展趨勢。

這項活動由CompassPoint Mentorship主辦、Women in Data Science（WiDS）提供支援。活動目標是透過真實資料引導學生思考社會問題，激發對資料科學的興趣，並鍛煉團隊協作與批判性思維能力。活動由四位來自不同高中的學生共同策畫，包括11年級的Ranya、Elaina、Cherry和10年級的Chloe。她們花費近半年時間，在聖塔克拉拉大學教授董曉靜指導下，系統性的學習資料科學基礎與Python程式設計，編寫教學材料，也替這次的資料馬拉松做了充分準備。

學生們分成六組，在幾位「小導師」講解和帶領下，一邊製作圖表、構建模型，一邊試圖揭...
學生們分成六組，在幾位「小導師」講解和帶領下，一邊製作圖表、構建模型，一邊試圖揭示ADHD與性別及成長背景之間的關係。（主辦單位提供）

本屆資料馬拉松主題為「探索女性大腦的奧秘：ADHD趨勢」，學生分析腦電波資料集，從性別、年齡等維度出發，挖掘隱藏在資料背後的故事。

本屆資料馬拉松主題為「探索女性大腦的奧秘：ADHD趨勢」，學生分析腦電波資料集，...
本屆資料馬拉松主題為「探索女性大腦的奧秘：ADHD趨勢」，學生分析腦電波資料集，從性別、年齡等維度出發，挖掘隱藏在資料背後的故事。（主辦單位提供）

活動開幕式邀請到WiDS全球執行總監Chisoo Lyons、聖荷西市議員柯恩（Dr. David Cohen）、精神科醫生楊旭與Cogleap Center創始人白青等來賓發言，鼓勵學生以科學與人文交匯的視角理解資料。

學生們分成六組，在幾位「小導師」講解和帶領下，還有11年級William和9年級Russell協助下還有Fei Wu博士幫助下，邊聽講座邊展開實際操作，一邊製作圖表、構建模型，一邊試圖揭示ADHD與性別及成長背景之間的關係。

高中生Lily、Ananya、Rachito和Mrunal興奮地分享說，他們以前從沒想過資料分析能和大腦科學研究結合得這麼緊密，這次活動不僅學會了資料視覺化，也是第一次在團隊中用模型分析現實世界的問題，成就感超高。

資料科學不僅是人工智慧的基礎，更是連結科技與人文，一種理解社會、講述故事的語言。參與的學生Briant和Andrew也表示，這次活動讓他們對未來職業方向有了全新思考，「現在我知道，資料科學是探索人類行為背後邏輯的另一把鑰匙。」

本次大賽評審陣容包括柯恩、舊金山加大教授Li Zhang和認知測量AI工具KinaBot的創始人 Aoi Minamoto，三位評審最終評選出最佳展示獎和最佳資料視覺化獎，並一致認為學生專案不僅具有前沿研究價值，也對社會發展具有深遠意義。

這項活動目標是透過真實資料引導學生思考社會問題，激發對資料科學的興趣。（主辦單位...
這項活動目標是透過真實資料引導學生思考社會問題，激發對資料科學的興趣。（主辦單位提供）

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