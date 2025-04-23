聖荷西中華文化公園設施老化 華美傳統基金會募款修復

華美傳統基金會啟動公園修復募款計畫，並呼籲社區各界踴躍支持，攜手守護文化記憶。（記者王日芯╱攝影）

位於聖荷西市Overfelt公園內、擁有超過半世紀歷史的「中華文化公園」，近年因設施老化與疫情 、遊民問題影響而破損嚴重。為挽救這座灣區華人 文化地標，華美傳統基金會22日舉行「薪火相傳，重現華光」記者會，宣布啟動公園修復募款計畫，並呼籲社區各界踴躍支持，攜手守護文化記憶。金山國父紀念館董事長鍾維君 、舊金山致公總堂長梁國緯等參與了記者會。

中華文化公園占地六畝，由中華民國政府於1971年設計捐贈，是灣區華人社區重要的文化象徵。園區內設有中山紀念堂、友誼門牌坊、孔子雕像、萬年黑石與梅亭，長年來承載著華裔居民的歷史記憶與社區情感，並作為舉辦節慶、表演、聚會與親子活動的場所。

然而隨著時間推移，加上近年疫情與無家可歸者問題衝擊，公園多處設施嚴重損毀，急需整修。華美傳統基金會指出，目前園區已面臨結構老化與公共安全隱憂，若不即時處理，恐將造成文化資產流失。

本次工程預算為300萬元，預計涵蓋中山紀念堂及周邊設施整修，孔子雕像區景觀美化，整體景觀與安全設施升級，並設立長期維護基金。

基金會表示，將於9月在中半島舉辦一場大型募款晚宴，作為整體募資活動的高潮，屆時將邀請僑界領袖、媒體與企業代表共同參與，詳細日期與地點預計於7月公布。為感謝支持，基金會將永久銘刻所有捐款人姓名於園區銘牌，並為重點捐贈者提供園內設施命名權，以誌表彰。