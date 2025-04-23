我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BMW將把DeepSeek AI技術 引入中國新車型

烏克蘭持續推停火 傳普亭首次提讓步 有望雙方會談

聖荷西中華文化公園設施老化 華美傳統基金會募款修復

記者王日芯╱聖荷西報導
華美傳統基金會啟動公園修復募款計畫，並呼籲社區各界踴躍支持，攜手守護文化記憶。（記者王日芯╱攝影）
華美傳統基金會啟動公園修復募款計畫，並呼籲社區各界踴躍支持，攜手守護文化記憶。（記者王日芯╱攝影）

位於聖荷西市Overfelt公園內、擁有超過半世紀歷史的「中華文化公園」，近年因設施老化與疫情、遊民問題影響而破損嚴重。為挽救這座灣區華人文化地標，華美傳統基金會22日舉行「薪火相傳，重現華光」記者會，宣布啟動公園修復募款計畫，並呼籲社區各界踴躍支持，攜手守護文化記憶。金山國父紀念館董事長鍾維君 、舊金山致公總堂長梁國緯等參與了記者會。

中華文化公園占地六畝，由中華民國政府於1971年設計捐贈，是灣區華人社區重要的文化象徵。園區內設有中山紀念堂、友誼門牌坊、孔子雕像、萬年黑石與梅亭，長年來承載著華裔居民的歷史記憶與社區情感，並作為舉辦節慶、表演、聚會與親子活動的場所。

然而隨著時間推移，加上近年疫情與無家可歸者問題衝擊，公園多處設施嚴重損毀，急需整修。華美傳統基金會指出，目前園區已面臨結構老化與公共安全隱憂，若不即時處理，恐將造成文化資產流失。

本次工程預算為300萬元，預計涵蓋中山紀念堂及周邊設施整修，孔子雕像區景觀美化，整體景觀與安全設施升級，並設立長期維護基金。

基金會表示，將於9月在中半島舉辦一場大型募款晚宴，作為整體募資活動的高潮，屆時將邀請僑界領袖、媒體與企業代表共同參與，詳細日期與地點預計於7月公布。為感謝支持，基金會將永久銘刻所有捐款人姓名於園區銘牌，並為重點捐贈者提供園內設施命名權，以誌表彰。

基金會代表強調，文化資產的保存仰賴社區集體努力。「每一筆捐款，不論金額大小，都是對中華文化最堅定的支持。」他們呼籲社會大眾共同投入這項文化復興工程，為下一代保留認識自身文化的空間，讓中華文化在灣區綻放新光。

華美傳統基金會呼籲社會各界人士捐款。（記者王日芯╱攝影）
華美傳統基金會呼籲社會各界人士捐款。（記者王日芯╱攝影）

灣區 疫情 華人

上一則

可口可樂關納巴灌裝廠 衝擊135員工

下一則

40歲以上產婦比率 灣區2縣奪前2名

延伸閱讀

微軟數據中心周邊遊民營地 聖荷西市府擬清除

微軟數據中心周邊遊民營地 聖荷西市府擬清除
聖荷西消防隊長涉藥被捕 消防局全面調查疑篡改受管制藥品容器 消防局僅輕微損壞藥品一律移除

聖荷西消防隊長涉藥被捕 消防局全面調查疑篡改受管制藥品容器 消防局僅輕微損壞藥品一律移除
聖荷西跳蚤市場夜市4月回歸 周周有新主題

聖荷西跳蚤市場夜市4月回歸 周周有新主題
Waymo擴點灣區中半島、南灣 聖荷西市長力挺

Waymo擴點灣區中半島、南灣 聖荷西市長力挺
蔬果香再起 聖荷西全新農貿市集開張

蔬果香再起 聖荷西全新農貿市集開張

熱門新聞

醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

2025-04-18 15:27
史丹福畢業生經營冰毒、古柯鹼販賣集團被捕；圖為示意圖。(取材自Pexels網站)

販毒首腦被捕 史丹福畢業生「以為在做好事」被判4年

2025-04-22 14:03
關稅政策頻繁變動，加劇市場不穩定，股市震盪連連，對灣區民眾日常生活帶來多方面的影響。 （Markus Winkler / Pexels)

關稅股災雙重風暴 灣區三類人如何硬撐下去？

2025-04-15 02:20
舊金山生活成本特高，10萬美元年薪實際能享受到的價值只有4萬2128美元。 (谷歌地圖)

10萬年薪紐約、舊金山花最快 這些城市卻能存下大筆

2025-04-16 17:38

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組

打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組