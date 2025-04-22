聖塔克拉拉大學紫藤花開 吸遊客賞花 居民曝最佳拍攝時段

4月到5月是紫藤花開放的季節。（記者龔玥／攝影）

隨著春天的到來，聖塔克拉拉大學校園內的紫藤花進入盛開期，紫色花瀑垂掛枝頭，營造出一片夢幻般的景色，吸引了眾多遊客和攝影愛好者前來觀賞。紫藤花廊已成為校園內的一大春季亮點，每年4月至5月間，紫藤盛放，校園內彌漫著淡淡花香，步行其間仿若置身童話世界。

聖塔克拉拉大學的紫藤主要分布在校園中心地帶，攀附於長廊和建築周圍，形成獨特的花篷景觀。每到花季，大片紫藤在春風中輕輕搖曳，陽光透過繁密的花藤灑落地面，營造出靜謐而浪漫的氛圍。不少居民和遊客趁著周末來到校園，或在花下漫步，或駐足拍照，定格這一季節限定的美景。

攝影愛好者和遊客們認為，紫藤花廊提供了多個絕佳的拍照背景。尤其是在清晨和傍晚時分，柔和的陽光為花卉增添了溫暖的色調，使得紫藤花的紫色更加生動。這段時間的光線最為適合拍照，不僅可以避免強烈的陽光直射，也能捕捉到紫藤與周圍環境的自然互動，呈現出最具層次感的色彩。

其他種類的花也進入盛放期。（記者龔玥/攝影）

具體來說，上午9時至10時，陽光從東側灑下，紫藤花的細節在光線的照射下清晰可見，給人一種清新、明亮的感覺；而下午4時至6時，西邊的陽光漸漸柔和，紫藤花在夕陽的照射下散發著溫暖的色澤，背景建築的陰影和紫藤的鮮豔色彩交織在一起，拍攝出的照片更具浪漫氣息。

當地居民建議，最佳拍攝時間是這些時段，因為此時的光線既能突顯紫藤的美麗，又能避免正午強烈陽光的炙熱感。無論是單人拍攝還是家庭團體照，紫藤花廊都是一個理想的背景，尤其是站在花篷下，紫藤垂懸的花串如同天然的攝影棚。

此外，紫藤的花期較短，可避開高峰時段，享受更加寧靜、優雅的觀賞體驗。隨著花季持續，校園內的浪漫紫色風景預還將吸引更多民眾前來觀賞，感受春天的美好氣息。