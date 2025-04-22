娘本大師藝術演講 談「唐卡」技藝傳承 作畫前要做2事

講座現場100多位觀眾與大師一起按藏族傳統席地而坐。（矽谷亞洲藝術中心提供）

矽谷 亞洲藝術中舉辦「聖域之光–娘本與仁青多傑唐卡藝術展」，展出來自青海熱貢唐卡藝術大師娘本和他的兒子仁青多傑的精品力作26幅。20日下午，娘本作專題講座，題為「從張大千到夏吾才讓–再到我與仁青多傑的唐卡傳承之路」。

講座現場100多位觀眾與大師一起按藏族傳統席地而坐。在開始前，大師起身，雙手合十，向觀眾鞠躬，並送上「扎西徳勒」（吉祥如意）的祝福。

娘本說：「『唐卡』藏語叫『唐嘎』，意思是開闊的捲軸畫。它是藏傳佛教文化中極具代表性的藝術形式，融合了宗教故事、天文地理、人文歷史、藏醫等內容。我們用天然礦物顏料，通過工筆技法繪製，畫面精美、色彩持久，文化內涵深厚，技藝要求極高。」

「唐卡有多種流派，目前以我的家鄉青海省黃南藏族自治州同仁縣隆吾鎮的熱貢唐卡最為活躍。青海省有10位中國國家級工藝美術大師，全部來自我們一個村莊。這與我的同村老師夏吾才讓密切相關。他18、19歲就技藝超群，在西寧塔爾寺做喇嘛畫師，被張大千發現，禮聘他去甘肅 敦煌和陝西榆林協助他臨摹壁畫。」

娘本這次矽谷首展，特別帶來了二幅臨摹張大千臨摹榆木石窟的畫，其中第19號唐代觀音大士像，張大千的摹本今存台北故宮 博物院。

這次展覽最大的作品「釋迦牟尼與十八羅漢」是一幅黑金唐卡，娘本整整花費一年時間才完成。「黑金唐卡是最難畫的一種唐卡。」娘本說，黑金唐卡是以黑色墨底為基礎，使用金色顏料進行勾勒與渲染對水墨控制要求極高。「如果水分掌握不好，暈染時容易把底色的黑墨洗上來，會破壞整體畫面，甚至無法修補。」

娘本介紹，他在熱貢地區創辦唐卡藝術學校，秉持著「讓熱貢唐卡代代相傳」的初心，免費收徒授藝，尤其是貧困家庭的孩子甚至孤兒。他採用傳統的師徒制教學，手把手教授每一個細節，強調畫唐卡前要「淨心」「修德」，藝術與修行不可分離。至今已培養出許多新生代的唐卡藝術家，包括他的獨子仁青多傑

面對「未來佛像創作會不會走潑墨路線」的提問，娘本回答：「佛像是信仰的東西，不能亂來。潑墨可用於山水花鳥，但佛像創作必須保持莊嚴與神聖。」

張大千外甥女、工筆畫家蕭岱文說：「我對娘本大師的唐卡五體投地，他的畫，不是讓我們站著看，而是跪著看的。」

張大千關門弟子王旦旦則對娘本的黑金底唐卡的宏大細密感到「不可思議」。