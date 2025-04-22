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阿拉米達凶殺案房屋出租 廣告隻字未提

編譯組╱綜合報導
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阿拉米達臭名昭著的凶宅重新上市，卻隻字未提九個月前家暴謀殺事件。（示意圖，取自Pexels）
阿拉米達臭名昭著的凶宅重新上市，卻隻字未提九個月前家暴謀殺事件。（示意圖，取自Pexels）

舊金山紀事報（ San Francisco Chronicle）報導，阿拉米達市目前有一套三室兩廳兩衛的寬敞住宅正在招租，該住宅擁有充足的停車位、一個 「漂亮的院子 」和一個更新的可用餐廚房。

Zillow 房源信息中缺少的是以下信息： 就在九個月前，前租客據稱在這所房子裡開槍打死了他的全家。

物業管理公司Gallagher and Lindsey Property Management的一位經紀人Dave在被問及此事時表示，該公司將 「依法 」向潛在租戶披露這起謀殺案。Dave沒有提供自己的全名，他說：「但我們不會在前面做廣告。」

加州法律規定，房東必須將過去三年內發生在其物業上的任何死亡事件通知租房申請人。

54 歲的基利安（Shane Killian）在阿拉米達縣法庭上對五項謀殺罪不認罪。他被指控殺害了自己的妻子、兩個年幼的兒子和岳父母。

據「東灣時報」（East Bay Times）報導，身為焊接檢驗員的基利安最初將謀殺歸咎於妻子，這與岳父臨終前的遺言以及只有他手上有槍擊殘留物的事實相矛盾。

位於Kitty Hawk路 417 號的出租房月租金為4500美元，鋪有硬木地板，附帶車庫停車位和室內洗衣房。房源信息稱，這套面積為1550平方呎的房屋 「經過精心更新」，毗鄰海灘和購物中心。

房源信息上寫道：「房子裡鋪著硬木地板，客廳和餐廳里都有壁爐」，還有一個 「漂亮的庭院後院」。水電費不包括在內。

這並不是灣區第一所在謀殺案後重新上市的房子。去年1月，一名谷歌（Google）工程師涉嫌在聖塔克拉拉（Santa Clara）家中毆打妻子致死。幾個月後，房子以 210 萬美元的價格售出。

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