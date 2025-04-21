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英航機組人員在金山酒店去世 航班取消

記者王子涵╱舊金山報導
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一名英國航空公司（British Airways）機組人員本周在飛行中途停留期間，在舊金山下榻酒店房間內被發現去世。原訂從舊金山返回倫敦的航班被取消，850名旅客受影響。

據英國太陽報報導，該男性機組成員原定於周四值勤返回英國，卻未如期現身，引起同事關切。酒店工作人員前往房內查看時，發現他已在床上身亡。據倫敦標準晚報報道，死者可能已在房內數日。

消息人士指出，機組成員的突然離世對值班機組打擊巨大，導致原17日從舊金山國際機場飛往倫敦希斯洛機場的BA284航班被迫取消。

「從舊金山返航的航班根本無法成行，員工對朋友的突然離世深受打擊。」消息人士表示。

該機組成員於上周二從倫敦希斯洛執勤抵達舊金山後入住飯店，未料兩日後卻未如常報到。據悉，部分飛行員已抵達機場準備執勤，得知消息後亦返回酒店陪伴過世成員。

航班取消後，英航並未向乘客說明原因，但協助安排旅館住宿，受影響乘客人數恐達850人。

「這名空服成員在團隊中深受喜愛，大家對此消息感到震驚萬分。」消息人士補充。「令人遺憾的是，他可能已在房內過世多時。」

英航證實死者為其員工，並於聲明中表示：「我們向這位同仁的家屬與朋友致上最深切的慰問與哀悼。」

當局尚未公布死因，亦未透露該名機組員的身份。

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