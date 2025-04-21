黑貂公司不遵守命令 州府重罰1800萬元

黑貂離岸公司屢次不遵命令 遭州政府重罰1800萬美元。圖為黑貂離岸公司網站主頁。（sableoffshore.com截圖）

聖塔芭芭拉2015年漏出10萬加侖原油的一條輸油管，去年被休士頓 的一家能源公司買走。新業主屢次不遵循加州 政府的命令而繼續開發，被規管單位重罰破紀錄的1800萬元。

舊金山紀事報報導，2015年，加維奧塔（Gaviota）的陸上管道向沿海的陸地以及海洋水域排放了超過10萬加侖的原油，導致漁業停擺、海灘關閉，並損害了海洋生物和沿海生物棲息地。埃克森美孚（Exxon Mobil）原是這條油管的擁有者，總部位於休士頓的黑貂離岸公司（Sable Offshore Corp.） 去年買下油管，並正在尋求重啟聖塔伊內茲（Santa Ynez）海上石油 作業。

海岸委員會（Coastal Commission）表示，黑貂公司所做的事是任何涉嫌違規者從未做過的：無視該機構的多次停止命令，並繼續開展工作。委員會主席哈蒙 (Meagan Harmon)也是聖塔芭芭拉市議會的議員，她表示：「我們的命令是有效且合法的，而黑貂拒絕遵守命令就是拒絕遵守法律，他們的拒絕是對加州人民意願的顛覆。」

黑貂公司則辯稱，它可以使用 20 世紀 80 年代頒發的管道原始縣許可證繼續進行施工。今年 2 月，黑貂控告海岸委員會，聲稱加州政府非法阻止該公司進行維修和保養工作。

日前在聖塔芭芭拉舉行的長達 5 個小時公聽會上，超過 100 名發言者排隊發言，許多人敦促委員會對黑貂進行處罰並停止其工作。有些人回憶起 2015 年雷富吉歐漏油事件（Refugio Oil Spill）以及 1969 年聯合石油鑽井平台（Union Oil drilling rig）爆發造成的聖塔芭芭拉大規模漏油事件。

民眾對這些漏油事件的憤怒推動了環保運動的發展，促成了第一個地球日（Earth Day）的誕生，並促使了許多國家環境法的頒布。

聖塔芭芭拉縣居民米勒（Carol Millar）說：「我從來沒有把這個地區的特殊性視為理所當然，小時候，1969 年的漏油事件給我留下了心理創傷，2015 年，我又不得不眼睜睜地看著自己的孩子經歷同樣的創傷。」

黑貂公司負責環境和政府事務的副總裁魯許（Steve Rusch） 表示，由於石油洩漏是前任擁有者造成的，因此委員會的舉動越權了。