帕金森氏症新療法 灣區民眾率先採用

灣區患者成為美國首批接受改變生活的帕金森氏症治療的患者之一。（電視新聞截圖）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，3 月 24 日，77 歲的澤恩（Deb Zeyen）在與舊金山加大（UCSF）神經科醫生利特爾（Simon Little）交談時，左手開合起初有些困難。但是，隨著一名執業護士在旁邊桌子上的平板電腦（tablet）上敲擊，澤恩的動作逐漸清晰和加快。她的聲音也越來越大。

平板電腦通過無線方式與植入澤恩鎖骨附近的醫療設備相連。該設備是一個扁平的橢圓形，大小可放手掌中，它的導線延伸到她的大腦，既可以監測信號，也可以發送電脈衝。

今年二月，聯邦食品暨藥物管理局 （FDA）批准將這種高科技療法，稱為適應性深腦刺激（adaptive deep-brain stimulation），用於治療帕金森氏症（Parkinson’s）。澤恩和另外兩名於三月底在史丹福醫院接受治療的患者是美國首批開始將適應性腦深部刺激療法作為常規帕金森氏症治療方法的患者。到目前為止，這種治療方法只用於臨床試驗。科學家們正在不斷改進這項技術，雖然它不能治癒帕金森氏症，但可以帶來顯著的改善。

澤恩說：「它真的讓我重獲新生。」

專家估計，大約有 100 萬美國人患有帕金森氏症，這種疾病的特點是由於大腦活動異常而導致運動失控。帕金森氏症患者會失去某些神經元，從而導致大腦發出不規則的電信號。

深腦刺激可以破壞這種干擾模式。早期的治療方法是向大腦提供持續信號，而最新的自適應方法則是根據患者的需求進行個性化治療。植入大腦的導線末端有兩個作用，既能向腦組織輸送電脈衝，又能讀取大腦活動，因此可以根據需要調節刺激。

雖然這種適應性療法前景廣闊，但也存在風險。例如，腦深部刺激療法所需的手術可能會導致腦出血。在專家進行調整之前，可能會出現副作用，比如刺痛感。

該刺激裝置由全球醫療器械公司美敦力（Medtronic）生產。該系統標誌著該公司首次涉足腦機接口領域。

深部腦刺激療法大大改善了 59 歲的John Lipp因帕金森氏症而出現的肌肉痙攣，令僵硬感覺消失，他已經能夠恢復跑步，去年甚至完成了紐約市 馬拉松比賽，這是他在接受治療前從未想到過的。

此外，科學家們正在探索大腦的其他部分是否也會在帕金森症中發揮作用。考慮到來自不同區域的額外信號，可以使適應性深腦刺激成為對患者更有希望的治療方法。