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克萊因國際弦樂賽 9選手將競逐

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
第40屆「克萊因國際弦樂大賽」6月7日至8日將在舊金山音樂學院的Caroline H. Hume音樂廳舉行。(主辦方提供)
第40屆「克萊因國際弦樂大賽」6月7日至8日將在舊金山音樂學院的Caroline H. Hume音樂廳舉行。(主辦方提供)

第40屆「克萊因國際弦樂大賽」（Irving M. Klein International String Competition）將於6月7日至8日，在舊金山音樂學院的Caroline H. Hume音樂廳登場。今年大賽吸引了來自世界各地的130名年輕音樂家報名，經過激烈遴選，共有九位15至23歲的優秀選手晉級準決賽，將角逐高達1萬5000美元的獎金與多場專業演出合約。

準決賽將於6月7日（周六）上午10時展開，決賽則於6月8日（周日）下午3時舉行，觀眾可親臨現場觀賽，也可透過Violin Channel全球同步收看網路直播。

本屆晉級的九位選手分別為：戴宜琳（Eiline Tai）、宋以琳（Elizabeth Poppy Song）、科瓦奇（Joshua Kováč）、席茲（Julia Schilz）、王曉卓（Julia-Xiaozhuo Wang）、瑞德（Miles Reed）、金斯帕格（Noam Ginsparg）、孟昇宇（Shengyu Meng）、張允智（Yunji Jang）。

今年賽事的導師與共同主持人為2010年首獎得主小提琴家德帕斯卡雷（Francesca dePasquale），與藝術總監克萊因（Mitchell Sardou Klein）搭檔主持。

首獎得主將獲得由MOCA基金會贊助的5000美元獎金，並受邀與半島交響樂團、聖塔克魯茲交響樂團及Gualala藝術室內樂系列等合作演出；總價值達1萬5000美元。二獎與三獎分別獲得3500美元與2500美元，另有兩名四獎名額，各頒發1500美元。未獲名次者也將獲得1000美元鼓勵金，並設有兩項特別獎：最佳演出指定作品與最佳演出巴哈獨奏曲，各頒發500美元。

大賽由加州音樂中心主辦，創辦人為已故大提琴家克萊因（Irving M. Klein）。自1986年創辦以來，該賽事已成為全球最具聲望的青年弦樂比賽之一，歷屆得主包括Jennifer Koh、Vadim Gluzman與Zlatomir Fung等國際知名演奏家。

交響樂 加州 舊金山

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