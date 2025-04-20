Fort Mason夜市人氣爆棚 灣區年輕人瘋湧

Fort Mason夜市人氣爆棚，吸引灣區年輕人湧入舊金山。(記者李怡╱攝影)

位於舊金山 海濱的Fort Mason從周五到周日將迎來了本季最熱鬧周末夜晚，知名的Fort Mason夜市正式回歸，吸引了成千上萬的年輕人從灣區 各地湧入，不僅讓這座城市的海風帶來美食香氣，也點亮了原本靜謐的歷史軍事港區。

從周五傍晚4點開始，排隊的人潮就開始在停車場入口外蜿蜒延伸。場內超過50家攤位林立，其中最受歡迎的美食車如Capelo′s Barbecue與Jollof Kitchen等，一度出現45分鐘到一小時以上的等待時間。即使如此，仍無法阻擋來自舊金山、屋崙、柏克萊與聖荷西的年輕人蜂擁而至，只為一嘗人氣炸雞、韓式玉米狗或手工拉麵。

整個夜市被白色帳篷與串燈點綴，在日落餘暉與夜色中漸變成一片溫暖而熱鬧的市集景象。攤位不僅販售美食，還包括陶藝、插畫、復古服飾與獨立設計飾品等，吸引不少文青與創意工作者駐足交流。

其中一位來自聖馬刁的訪客Mary Wang說︰「這裡有一種久違的城市活力感。每個人都很chill，吃著東西、邊走邊逛，就像整個城市在一起呼吸。」

主辦單位還特別安排了兒童藝術體驗區和復活節主題活動，讓家庭也能安心參與，而夜市的另一端則設有啤酒園與DJ演出區，營造出大人也能放鬆的小型派對氛圍。