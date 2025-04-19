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舊金山國際電影節登場 聚焦多元文化、亞洲視角

記者李怡／舊金山報導
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第68屆舊金山國際電影節登場，多元文化與亞裔作品受矚目。（取自sffilm官網）
第68屆舊金山國際電影節登場，多元文化與亞裔作品受矚目。（取自sffilm官網）

為期11天的第68屆舊金山國際電影節（SFFILM Festival）於4月17日盛大揭幕，橫跨舊金山與東灣柏克萊多個場地，帶來來自全球50多個國家的150多部影片。作為美國歷史最悠久的電影節之一，今年展映作品涵蓋11部全球首映、10部國際首映與11部北美首映，聚焦多元文化背景下的創新敘事，為觀眾展現電影語言的無限可能。

今年的電影節特別呈現多部亞裔與華裔導演的作品，展現日益受到關注的亞洲視角與文化脈絡。其中，「Winter in Sokcho」由日裔法國導演Koya Kamura執導，細膩描寫韓國東部束草海邊小鎮，一名年輕女子與神秘法國藝術家之間的微妙情感。該片入圍「新導演競賽」單元，受到影評人期待。

另一焦點作品為「Happyend」，出自已故音樂巨擘坂本龍一之子、美籍日裔導演空音央（Neo Sora）之手。影片設定在未來的東京，探討校園中青少年在嚴密監控體系下的掙扎與尋找出口。空音央以其詩意影像與社會意識結合的風格，持續吸引國際關注。

韓裔導演Thomas Percy Kim的長片處女作「Isle Child」也將在本屆電影節全球首映，講述一名韓裔美國少年在生母病重後對自我認同的探索與衝突，同樣入圍「新導演競賽」。而華裔導演Mingxin Li的短片「Memories of Zhi」則以家庭與記憶為題，在電影節進行國際首映，傳遞細膩情感。

除了新銳導演的作品外，電影節也將向影壇兩位重量級人物致敬。好萊塢導演Chris Columbus，曾執導「哈利波特」系列與「小鬼當家」(Home Alone)，其經典作品「吉屋出租」（Rent）與「懷胎九月」（Nine Months）將特別放映；而憑藉「月亮喜歡藍」（Moonlight）成名的演員Andre Holland，也將參與電影節，帶來主演新作「Love, Brooklyn」與「The Dutchman」，並參與專題對談。

電影節門票現已開售，詳情請見官網：sffilm.org。隨著影展開展，舊金山再度成為世界電影創作與文化對話的交匯點，邀請觀眾在光影之間看見世界的多樣面貌。

第68屆舊金山國際電影節登場，多元文化與亞裔作品受矚目。（取自sffilm官網）
第68屆舊金山國際電影節登場，多元文化與亞裔作品受矚目。（取自sffilm官網）

舊金山 韓裔 日裔

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