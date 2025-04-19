聖荷西跳蚤市場夜市4月回歸 周周有新主題

位於聖荷西的跳蚤市場。（記者龔玥/攝影）

隨著春日傍晚氣溫轉暖，聖荷西 的Berryessa跳蚤市場於4月11日重啟夜市活動，將一路延續至10月，每周五下午4點至夜晚熱鬧登場。今年夜市結合各式主題活動與豐富商品攤位，成為灣區 民眾周末放鬆的熱門新選擇。

今年的夜市活動設計更添巧思，結合不同主題周周上演，包括懷舊復古的中古服飾主題夜、綠意盎然的多肉植物與觀葉植物特賣會、讓人一秒穿越時光的90年代卡拉OK之夜，以及深受年輕人喜愛的K-pop韓流風主題夜等。每周主題皆搭配場景佈置與相關商品展售，使夜市成為既好買、又好拍、也好吃的多功能市集，吸引各年齡層的遊客與家庭前來。「看到山楂糕我真的愣住了，小時候的味道現在竟然在聖荷西也能吃到。」王女士興奮地說，她帶著孩子來逛夜市，沒想到自己也意外收穫一段童年回憶。

除了山楂糕，市集內還能找到琳瑯滿目的平價水果與各式香料，從一美元一盒的草莓，12美元一箱的番茄，到香茅、八角、桂皮等，滿足不同族裔家庭的日常需求。現場也不乏墨西哥 風味的小吃攤，販賣辣味玉米杯、塔可（taco）、果汁冰沙等，香氣四溢。夜市還聚集了不少生活小物和流行配件攤位元，例如造型手機殼、手工編繩手環、可愛髮夾與發箍等，價格親民，讓人忍不住駐足挑選。

熟悉的亞洲口味開心果也是人氣商品之一。一間攤位老闆表示，他們的開心果有多種調味，包含原味、鹽焗、山椒、麻辣甚至梅子味，吸引不少遊客駐足嘗鮮。

夜市中也不乏文創與娛樂元素，各種卡通人物的毛絨玩具攤位大受小朋友歡迎。從Hello Kitty、卡比獸到爆紅的三麗鷗角色，每個攤位都擺滿了擬真又可愛的抱枕、吊飾與鑰匙圈。